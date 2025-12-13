فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۲۳۳
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ادعای وال استریت ژورنال درباره حمله آمریکا به یک کشتی در مسیر ایران

رسانه آمریکایی به نقل از مقامات ناشناس این کشور و بدون ارائه شواهدی مدعی یورش به یک کشتی در اقیانوس هند شد که ادعا شده از سوی چین در مسیر ایران قرار داشت.
روزنامه وال استریت ژورنال در ادعایی به نقل از مقامات آمریکایی ناشناس مدعی شد که یک تیم عملیات ویژه آمریکا در اقیانوس هند ماه گذشته به آنچه گفته شده «یک کشتی در حال حرکت از چین به سمت ایران» بوده، یورش برده است. وال استریت ژورنال به نقل از این مقامات گزارش داد: نیروهای آمریکایی چند صد مایل دور از ساحل سریلانکا روی عرشه این کشتی رفتند که بعدا به آن اجازه داده شد که به مسیر خود ادامه دهد. به گزارش ایسنا، یکی از این مقامات مدعی شد که اقلامی از این کشتی توقیف شده است که در نهایت منهدم شدند.این مقامات همچنین مدعی ارتباط این کشتی با امور نظامی شدند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مهندسی معکوس!(گفت و شنود)

مردم درگیر مشکلات اقتصادی مدیران دولتی سرگرم حاشیه‌سازی

سوریه؛ شکست پروژه‌ها(یادداشت روز)

ملک‌الموت رفت پیش خدا (نکته)

سکوت در برابر شهادت 1000 هموطن طی جنگ 12 روزه خوش‌رقصی برای اسرائیل در مرگ طبیعی یک وکیل!

اعتراف به دروغگویی و درماندگی نتانیاهو مقابل اقتدار ایران

سه دلیل نیوزویک برای حتمی بودن جنگ بین ونزوئلا و آمریکا

پیام ضعف نفرستید

اخبار ویژه

تسلیم آمریکا و اسرائیل نمی‌شویم اگر تسلیم شویم لبنانی باقی نمی‌ماند