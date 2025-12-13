ادعای وال استریت ژورنال درباره حمله آمریکا به یک کشتی در مسیر ایران

رسانه آمریکایی به نقل از مقامات ناشناس این کشور و بدون ارائه شواهدی مدعی یورش به یک کشتی در اقیانوس هند شد که ادعا شده از سوی چین در مسیر ایران قرار داشت.

روزنامه وال استریت ژورنال در ادعایی به نقل از مقامات آمریکایی ناشناس مدعی شد که یک تیم عملیات ویژه آمریکا در اقیانوس هند ماه گذشته به آنچه گفته شده «یک کشتی در حال حرکت از چین به سمت ایران» بوده، یورش برده است. وال استریت ژورنال به نقل از این مقامات گزارش داد: نیروهای آمریکایی چند صد مایل دور از ساحل سریلانکا روی عرشه این کشتی رفتند که بعدا به آن اجازه داده شد که به مسیر خود ادامه دهد. به گزارش ایسنا، یکی از این مقامات مدعی شد که اقلامی از این کشتی توقیف شده است که در نهایت منهدم شدند.این مقامات همچنین مدعی ارتباط این کشتی با امور نظامی شدند.