عضو هیئت‌رئیسه مجلس هفتم تصریح کرد که با عمل به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، حمایت از دولت و همراهی ملت، یقیناً از این شرایط عبور خواهیم کرد و عنایت خداوند همواره همراه ملت ایران خواهد بود.

حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت‌رئیسه مجلس هفتم و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از دولت در این شرایط را به معنی تاکید بر وحدت، همدلی و آمادگی مردم خواند و افزود: همان‌طور که در جنگ ۱۲روزه حتی کسانی که دلخوری‌هایی از جمهوری اسلامی داشتند، کنار ملت ایران قرار گرفتند و دشمن نتوانست نتیجه بگیرد، امروز نیز حفظ وحدت و جلوگیری از اختلافات داخلی یک ضرورت اساسی است.

نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: حمایت از دولت یکی دیگر از توصیه‌های رهبری است. هرچند برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها در مدیریت وجود دارد، اما امروز همه مردم، دستگاه‌ها و نهادها باید دولت را یاری کنند تا بتواند این مشکلات را برطرف کند. دشمنان خارجی نیز تاکنون در مقابله با کشور ما موفق نبوده‌اند و هدف آنها ایجاد اختلاف و برهم زدن نظم عمومی کشور است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس هفتم گفت: با عمل به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، حمایت از دولت و همراهی ملت، یقیناً از این شرایط عبور خواهیم کرد و عنایت خداوند همواره همراه ملت ایران خواهد بود. وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: این فرمایشات فرصتی است برای توجه به مسائل کشور، مسائل بین‌المللی، مسائل داخلی و وظایفی که امروز برعهده نیروهای دوستدار انقلاب اسلامی و به‌طور کلی همه ملت ایران است. در شرایط حساس کنونی، اهمیت این توصیه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. ما هنوز شاهد اقدامات دشمنان، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی و همراهان آنها در منطقه و جهان هستیم که تلاش می‌کنند به انقلاب اسلامی ضربه بزنند. آنها پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، به شیوه‌های دیگری متوسل شدند، از جمله ایجاد اختلاف و تضعیف دولت و نظام، و تلاش برای آسیب زدن به بنیان‌های اعتقادی مردم. مصادیق این اقدامات شامل بی‌حجابی، لاابالیگری و برگزاری جلسات خلاف شئونات دینی در گوشه و کنار کشور است.

این نماینده ادوار مجلس با یادآوری اینکه دشمنان انقلاب، با برنامه‌ریزی‌های حداقل

۲۰ ساله، تلاش کردند به کشور ضربه بزنند، اما علی‌رغم همه شیطنت‌ها و حمایت‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، موفق نشدند، گفت: هرچند ما آسیب دیدیم، اما آنها آسیب بیشتری متحمل شدند؛ هم از نظر مادی و هم حیثیت سیاسی و اعتبار بین‌المللی. در این شرایط، با وجود ناترازی‌ها در حوزه‌های آب، برق، مواد غذایی و سایر نیازها، توصیه رهبری بر صرفه‌جویی، دقت و توجه به مدیریت منابع است که می‌تواند به رفع ناترازی‌ها و عبور از وضعیت کنونی کمک کند. توکل و استعانت از خداوند متعال نیز یکی دیگر از نکات مهمی بود که ایشان بر آن تأکید داشتند.