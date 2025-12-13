سرویس اجتماعی-

در روزهای گذشته مرگ طبیعی یک وکیل در محل کارش در مشهد، پادوهای فرصت‌طلب اسرائیل را برای خدشه به امنیت کشور به خط کرد، ماجرائی که بی‌وطنی و بی‌آبرویی آنها را بیشتر عیان کرد.

در هفته‌ای که گذشت یک وکیل دادگستری که سابقۀ محکومیت قضائی نیز داشت، بر اثر سکته قلبی درگذشت. پس ‌از مرگ او رسانه‌های ضدانقلاب با روایت‌سازی دربارۀ نحوه فوت وی، ابتدا مرگ او را مشکوک و سپس یک قتل حکومتی عنوان کردند تا یک پرونده جدید کشته‌سازی در ایران را باز کنند. این رسانه‌ها عنوان کردند که «خسرو علیکردی» بر اثر وارد شدن ضربه به سرش جان سپرده است.

روز پنجشنبه اما انتشار فیلم لحظه فوت او در دفتر کارش نشان داد او در حالی که مشغول کار با تلفن همراهش است دچار حمله قلبی شده و بر زمین می‌افتد.

بااین‌حال روز جمعه در مراسم هفتم علیکردی در مشهد، عده‌ای با شعارهای هنجارشکنانه، فضای مراسم را به حاشیه بردند که تعدادی از این افراد هنجارشکن دستگیر شدند. نرگس محمدی، فعال ضدامنیتی و از محکومان فتنه ۸۸ که میدان‌داری وی در این مراسم مشهود بود نیز ازجملۀ این بازداشتی‌هاست.

در همین زمینه مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «طی چند روز گذشته و در پی فوت یک وکیل، دستگاه‌های متولی نهایت همکاری را با خانواده مرحوم برای انجام فرآیند‌های تشییع، تدفین و برگزاری مراسمات داشتند ولکن در حاشیه این مراسمات برخی اقدامات حاشیه ساز که توسط معاندین سازماندهی شده بود به وقوع پیوست.

رویکرد دستگاه‌های متولی، همراهی با خانواده متوفی و تسهیلگری در برگزاری مراسمات بود لکن متأسفانه علی‌رغم این همراهی‌ها و تسهیلگری‌های متعدد، برادر مرحوم درخصوص مدیریت حواشی مراسمات، همراهی لازم را نداشت و با وجود اطلاع و اطمینان از عدم وجود هیچ شائبه‌ای درخصوص فوت مرحوم و پذیرفتن این موضوع در جلسه برگزار شده در اداره آگاهی مشهد و نزد بازپرس، درخصوص فضاسازی دروغ معاندین اقدام تبیینی و روشنگرانه‌ای صورت نداد و زمینه تشدید اقدامات معاندین را فراهم آورد. این گزارش حاکی است در جریان بی‌نظمی و رفتار خارج از قائده و قانون گروهی در حاشیه مراسم ختم در مشهد، فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران با ضربه چاقو زخمی شدند. نیروی انتظامی با حضور و دعوت حاضرین به آرامش تلاش داشت که حواشی ایجاد شده را مدیریت کند لکن متأسفانه فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران، با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند که این اقدام منجر به بازداشت تعدادی از شرکت‌کننده‌ها و مسببین شد. پس از بروز رفتار غیرقانونی که عده‌ای از افراد با سابقه‌های محکومیت امنیتی نیز در آن دخیل بودند تعدادی دستگیر شدند. علی هذا طبعا مسیر قانونی لازم درخصوص افرادی که مرتکب اقدامات مجرمانه شدند توسط مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضائی دنبال خواهد شد.»

جزئیات بیشتر از هنجارشکنی

به بهانه یک مرگ طبیعی

در همین زمینه دادستان عمومی و انقلاب مشهد دیروز در تشریح جزئیات بیشتر از این هنجارشکنی به ایرنا گفت: طی هفته گذشته و در پی فوت یک وکیل، دستگاه‌های متولی نهایت همکاری و همراهی را با خانواده این مرحوم برای انجام فرآیندهای تشییع، تدفین و برگزاری مراسم ختم در سبزوار و مشهد به رغم برخی شعارهای هنجارشکنانه انجام دادند.

حسن همتی فر افزود: طبق گزارش پزشکی قانونی، فیلم‌های موجود و اظهارات برادر مرحوم، سکته قلبی و مرگ عادی مرحوم علیکردی تایید شد و از برادر مرحوم نیز خواسته شد همراهی لازم برای مدیریت حواشی مراسم را داشته باشد که وی همراهی لازم را نداشت.

همتی‌فر ادامه داد: مراسم روز جمعه نیز برای هفتمین روز درگذشت این وکیل برگزار شد و همکاری لازم از سوی نهادهای متولی صورت گرفت و حتی برخی فعالان سیاسی که دارای سوابق محکومیت قضائی بودند مانند «نرگس محمدی» و «سپیده قلیان» و افرادی دیگری در این مراسم حضور داشتند و ممانعتی برای برگزاری مراسم صورت نگرفت اما در پایان مراسم، تجمعی در بیرون از مسجد به مدیریت برادر مرحوم شکل گرفت و جواد علیکردی به همراه نرگس محمدی و سپیده قلیان با رفتن روی یک دستگاه خودرو با سخنانی تحریک‌آمیز افراد حاضر را تحریک به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه و اخلال در نظم عمومی کردند.

وی بیان داشت: پس از این اقدام، نیروی انتظامی برای مدیریت موضوع‌ و متفرق کردن حاضران‌، آنها را دعوت به آرامش نمود اما برگزار‌کنندگان، همراهی لازم را نداشتند که در این بین فرمانده انتظامی مشهد و یکی دیگر از ماموران که قصد مدیریت صحنه را داشتند با ضربه چاقو مجروح شدند و این موضوعات منجر به دستگیری ۳۸ نفر در صحنه شد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: برادر مرحوم علیکردی نیز از صحنه متواری شده بود که بازهم به رغم اقدامات صورت گرفته وی، نیروهای امنیتی به دلیل عزادار بودن او قصد مدارا را داشتند اما این فرد دوباره اقدام به انتشار فیلمی با اظهارات ساختارشکنانه و مطالب خلاف واقع کرد که به ناچار در شب گذشته نامبرده نیز دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.

همتی‌فر تاکید کرد: این افراد در بازداشتگاه قانونی و با حفظ حقوق شهروندی تحت نظر هستند و تحقیقات قانونی توسط مراجع امنیتی انتظامی و دستگاه قضائی ادامه دارد. وی بر حفظ آرامش عمومی، تبعیت از قانون و پرهیز از دامن‌زدن به شایعات سازماندهی‌شده رسانه‌های معاند تأکید کرد و افزود: مسیر قانونی پرونده با دقت، سرعت و قاطعیت ادامه خواهد یافت و اخبار تکمیلی به اطلاع مردم خواهد رسید.

برادر مرحوم علیکردی اعلام کرده بود شکایتی ندارد

از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری صداوسیما شعبه ۲۵۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس اعلام کرد: «به تاریخ هجدهم آذر ماه 1404 در وقت فوق‌العاده ساعت ۰۹:۳۰ صبح در راستای بازبینی مجدد تصاویر دوربین مداربسته محل فوت مرحوم خسرو علیکردی این بازپرسی در محل اداره جنائی پلیس آگاهی مشهد حاضر شده و با توجه به هماهنگی به عمل آمده آقای جواد علیکردی برادر (متوفی به همراه ۴ نفر دیگر آقایان غلامرضا حسن- مجتبی- دادیار همگی علیکردی جهت بازبینی تصاویر و تحویل لوازم متوفی مراجعه داشتند.

آقای جواد علیکردی به دلایل شخصی تمایلی برای مشاهده تصاویر نداشتند ولیکن با تأکید بازپرسی در همان اتاق محل بازبینی تصاویر مستقر شدند و سایر افراد نسبت به بازبینی تصاویر اقدام نمودند.

تصاویر از دوربین‌های مختلف محدوده بیرون و داخل دفتر کار مرحوم با کیفیت خوب و وضوح بالا در دسترس بود از زمان مورد نظر آقای جواد علیکردی بازبینی تصاویر شروع شد و کلیه افراد حاضر نحوه فوت مرحوم خسرو علیکردی در دفتر محل کار را ملاحظه نمودند و از موضوع متأثر شدند.

در ادامه بازپرسی خطاب به همه افراد حاضر نمود که چنانچه موضوع مشکوک یا مطلبی دارند بیان نمایند که همگی به شرح صورتجلسات جداگانه اعلام نمودند که مورد خاصی مدنظر ندارند.

آقای جواد علیکردی در اثنا بازبینی تصاویر بعضاً اشاراتی به روند تحقیقات پرونده‌های سابق خود و برادرش نمود که عمده مطالب ناشی از تأثر ایشان بابت فوت ناگهانی خسرو علیکردی است. در پایان اظهارات افراد حاضر در جلسه به شرح اوراق مجزا اخذ شد که آقای جواد علیکردی اعلام داشتند شکایتی بابت پیگیری موضوع ندارند. در انتهای جلسه با توجه به اینکه موضوع خاصی که شبهه جنائی بودن فوت را تقویت کند از جانب آقای جواد علیکردی و سایر افراد حاضر مطرح نشد کلیه لوازم شامل لپ تاپ، فلش، گوشی مدارک، دستگاه حافظه دوربین مداربسته طی رسید تحویل آقای جواد علیکردی شد. ضمناً در طول مدت بازبینی تصاویر در حضور برادر و بستگان متوفی فیلمبرداری صورت پذیرفت که طی لوح فشرده پیوست پرونده خواهد شد.»

دلیل این خوش‌رقصی‌ها چیست؟

در شرایطی که رسانه‌های معاند و برخی چهره‌های سیاسی بدسابقه برای بهره‌برداری مخرب از مرگ طبیعی یک وکیل تلاش می‌کردند، با انتشار فیلم واضح از لحظه ایست قلبی منجر به مرگ مرحوم خسرو علیکردی در محل کارش و همچنین بازبینی این فیلم از سوی برادر و برخی بستگان و نزدیکان این وکیل و اذعان آنها به طبیعی بودن این حادثه، یک بار دیگر دروغگویی و پوچ بودن ادعای این رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی عیان شد. با این حال سؤال اینجاست؛ چرا علی‌رغم عیان شدن این دروغ و روشن شدن واقعیت، برخی چهره‌های با سابقه محکومیت امنیتی در مراسم هفتم فوت این وکیل همراه برادر این مرحوم، اقدام به هنجارشکنی و میدانداری هدفمند برای تهییج و تشویق مردم به بهانه مشکوک بودن مرگ خسرو علیکردی کردند؟

آیا این افراد علاقه‌ای به رو‌به‌رو شدن با واقعیت ندارند یا اینکه در هر صورت وقتی کارفرما دستوری صادر کرده یا به چیزی تمایل دارد، این پادوها هنجارشکنی و ترویج دروغ و فتنه‌انگیزی را وظیفه خود می‌دانند؟

مگر نه اینکه یکی از دستورات موساد به شبکه همکار با خود پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایجاد جرقه‌های کوچک برای فضاسازی در داخل کشور بوده است؛ پس می‌توان از کنار این هنجارشکنی و تلاش برای فتنه انگیزی جدید با وجود روشن بودن ماجرای اصلی به آسانی گذشت؟

نکته تاسف بار اینکه برخی از میدانداران امروز شایعه‌پراکنی و جار و جنجال از جمله نرگس محمدی و... که در مراسم ترحیم یک وکیل که به مرگ طبیعی از دنیا رفته است با شور و هیجان و فریاد اعتراضی همه تلاش خود را می‌کنند، با خوش‌رقصی برای دشمن علیه کشور و نظام حاشیه‌سازی و فتنه‌انگیزی کنند، در جریان جنگ 12 روزه که بیش از هزار هموطن بیگناه به دست رژیم صهیونیستی به خاک و خون کشیده شدند، سکوت کرده بودند و غیرت و جرأت اعتراض نداشتند؛ چون آنهائی که روزی بدون دلیل با سخره گرفتن جایزه صلح نوبل و حمایت رسانه‌ای و... اینها را نمک‌گیر کرده بودند، این جرأت و غیرت و وطن دوستی را از این پادوهای خود سلب کرده‌اند.

در طنز بودن اهدای جایزه صلح نوبل به چنین فرد مدعی صلح و ضد جنگ و خشونت همین‌بس که وی شهادت هزاران هموطن از جمله صدها زن و کودک را به دست اسرائیل و با حمایت آمریکا می‌بیند و سکوت می‌کند، اما ایست قلبی یک وکیل در محل کارش او و هم‌تیمی‌های او را با یک اشاره کارفرما به میدان می‌آورد.

عجیب آنکه؛ این طیف خودفروختگان علاقه زیادی به پرواز بر بالای جسد کسانی دارند که گمان می‌کنند حتی مرگ طبیعی آنها نیز با جنجال و هنجارشکنی می‌تواند محلی برای ضربه به نظام شود.

و عجیب آنکه برادری که برایش مسلم شده مرگ برادر او به علت طبیعی بوده به جای اینکه مانع عرض‌اندام عمله‌های دشمن در مراسم ترحیم شود، خود به آنها پر و بال می‌دهد و از هنجارشکنان حمایت می‌کند! ماجرا چیست؟! ماه پشت ابر نمی‌ماند.