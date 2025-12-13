ایران همواره خواهان ارتباط با کشورهای آفریقایی است

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همواره تلاش ما بر این است که با کشورهای شاخ آفریقا که ارتباط جغرافیایی نزدیک‌تری با ما دارند، ضمن توجه به اصل یکپارچگی و تمامیت ارضی کشورها، روابط‌مان را توسعه دهیم.

تاگسه چافو، رئیس ‌مجلس اتیوپی بامداد روز شنبه (۲۲ آذرماه ۱۴۰۴) در رأس هیئتی پارلمانی و به منظور رایزنی‌های دوجانبه وارد تهران شده بود و صبح روز شنبه با ورود به بهارستان مورد استقبال رسمی همتای خود، محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

قالیباف در ابتدای این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به همتای آفریقایی خود و هیئت همراه وی، گفت: مردم ایران نسبت به اتیوپی نگاه برادرانه‌ای دارند و این رویکرد از گذشته‌های دور در ذهن ماست.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روابط گذشته باید نقشه راه آینده را ترسیم کند، اظهار کرد: هر کدام از اقدامات خوبی که دو طرف می‌توانند با کمک یکدیگر انجام دهند نیازمند فعال شدن سفارتخانه‌ها برای توسعه روابط سیاسی است تا مقدمه‌ای برای توسعه روابط پارلمانی، اقتصادی، فرهنگی و غیره باشد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از زمان پیوستن به بریکس تلاش دارد روابط اقتصادی دوجانبه خود با اعضای این پیمان از جمله اتیوپی را توسعه دهد، عنوان کرد: در همین زمینه «بریکس پی» نیز می‌تواند برای روابط تجاری راهگشا باشد و معتقدیم هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود ندارد.

غرب می‌خواهد شرایط ناامنی را

برای کشورهای مستقل و مسلمان ایجاد کنند

قالیباف در ادامه تنش‌های موجود در شاخ آفریقا، شمال آفریقا و غرب آسیا را از طراحی‌های غرب دانست و افزود: آنها می‌خواهند شرایط ناامنی را برای کشورهای مستقل و مسلمان ایجاد کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در همین زمینه افزود: موضوع امنیت کشورها و ملت‌ها یک موضوع یکپارچه و پیوسته به یکدیگر است. با نگاهی به شرق و غرب دریای سرخ می‌بینیم که اتفاقات زیادی در حال وقوع است که اثر مستقیم بر امنیت کشورها دارد و کشورهای منطقه باید خودشان به دنبال ایجاد امنیت یکپارچه باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: کشورهایی که با یکدیگر دوستان، دشمنان و منافع مشترک دارند، باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و همکاری کنند. ریشه ناامنی‌ها در این مناطق به‌ویژه سودان، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکاست که صرفاً به دنبال منافع خود در آفریقا هستند.

قالیباف اضافه کرد: تجزیه سودان به دو بخش سودان شمالی و سودان جنوبی نیز یکی از همین توطئه‌ها بود که مشابه آن را در غزه، سوریه و یمن شاهدیم.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما همواره در حوزه روابط خود با کشورها به‌ویژه اتیوپی، اصول یکپارچگی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی کشورها را به رسمیت می‌شناسیم، عنوان کرد: ما مرزها و حاکمیت دولت‌ها را معتبر می‌دانیم و بر همین اساس اقدام می‌کنیم همچنین از حفظ تمامیت ارضی کشورها حمایت می‌کنیم.

تأکید رئیس ‌مجلس اتیوپی

بر اهمیت تقویت روابط پارلمانی

تاگسه چافو نیز در این دیدار ضمن قدردانی از استقبال و مهمان‌نوازی گرم همتای ایرانی خود، گفت: دو کشور دارای اشتراکات متعددی هستند؛ ایران دارای تمدنی باستانی و فرهنگی غنی است و اتیوپی نیز چنین ویژگی‌هایی دارد.

رئیس ‌مجلس اتیوپی با اشاره به سفر گذشته قالیباف به اتیوپی و صحبت درباره روابط دوجانبه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، عنوان کرد: امروز موضوعات میان دو کشور از طریق آکردیته قطر دنبال می‌شود و تلاش داریم در همین راستا سفارتخانه‌های دو کشور، فعال شود.

وی با اشاره به موضوعات حوزه اقتصادی، اظهار کرد: از آنجایی که دو کشور عضو بریکس هستیم می‌توانیم از ظرفیت بریکس استفاده کنیم تا موضوعات همکاری اقتصادی خود را پیش ببریم.

تاگسه چافو با اشاره به اهمیت موضوع امنیت منطقه‌ای که ایران در آن واقع است و همچنین امنیت منطقه شاخ آفریقا، اذعان کرد: برقراری امنیت در سودان، کنیا، اریتره، سومالی و غیره برای ما بسیار مهم است؛ شما از دوستان ما هستید از این ‌رو بر تقویت روابط برای تأمین امنیت و ثبات در هر دو منطقه تأکید داریم.

رئیس ‌مجلس این کشور آفریقایی در پایان بیان داشت: کشور ما به عنوان پایتخت سیاسی آفریقا محسوب می‌شود. ما اشتراکات فرهنگی و دینی هم داریم و آماده همکاری‌ها در حوزه پارلمانی هستیم و معتقد به توسعه روابط هستیم.

باید کمیسیون مشترک اقتصادی

بین ایران و اتیوپی تشکیل شود

قالیباف همچنین پیش از ظهر روز شنبه و پس از دیدار با تاگسه چافو، رئیس ‌مجلس اتیوپی در نشست خبری متذکر شد: سفر ما به اتیوپی در سال گذشته همزمان با عضویت ایران و اتیوپی در بریکس شد. اتیوپی یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای آفریقایی و کشوری است که با کشورهای اسلامی قرابت نزدیکی دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور مسلمان هستند.

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سابقه ارتباط سیاسی و اقتصادی ایران و اتیوپی بیش از

۷۰ سال است. لازم است روابط دو کشور بیش از پیش تقویت شود.

قالیباف افزود: با توجه به عضویت ایران و اتیوپی در به بریکس، ارتباطات دو کشور باید توسعه یابد. بر این اساس، ما از رئیس‌ مجلس این کشور برای سفر به ایران دعوت به‌عمل آوردیم تا زمینه توسعه روابط دو کشور به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم شود.

وی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم این سفر، توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور است تا گروه‌های دوستی دو کشور بتوانند ارتباطات عمیق‌تر و بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: لازم است کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و اتیوپی در کوتاه‌ترین زمان ممکن راه‌اندازی و فرصت برای توسعه همکاری بیشتر دو کشور فراهم شود.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی اذعان کرد‌: در دیدار بنده با رئیس‌ مجلس اتیوپی مطرح شد که نخست‌وزیر اتیوپی هم سفری به کشورمان داشته باشد.

وی اظهار کرد: سفر نخست‌وزیر اتیوپی به ایران قطعاً منجر به توسعه روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور خواهد شد. ایران همواره سعی کرده با کشورهای آفریقایی به‌خصوص منطقه شاخ آفریقا ارتباط داشته باشد.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همواره تلاش ما بر این است که با کشورهای شاخ آفریقا که ارتباط جغرافیایی نزدیک‌تری با ما دارند، ضمن توجه به اصل یکپارچگی و تمامیت ارضی کشورها، روابط‌مان را توسعه دهیم.

وی عنوان کرد: فرصت‌های زیادی برای توسعه روابط ایران و اتیوپی در حوزه‌های انرژی، دانش‌بنیان، کشاورزی و دیگر مسائل وجود دارد.

به گزارش مهر، قالیباف خاطرنشان کرد: امیدوارم این سفر بتواند در توسعه روابط پارلمانی و روابط میان ملت‌ها و دولت‌های دو کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اثرگذار باشد.