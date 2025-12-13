روابط ایران و چین اصیل و ماندگار است
رئیس مرکز مطالعات بینالمللی و سیاسی وزارت خارجه گفت: روابط ایران و چین روابطی اصیل، تمدنی و ماندگار و تاریخی است.
سعید خطیب زاده رئیس مرکز مطالعات بینالمللی و سیاسی وزارت خارجه در سومین مجمع گفتوگوی ایران و چین، اظهار داشت: در آستانه پنجاه و پنجمین سالگرد آغاز روابط ایران و چین در دوره جدید مفتخرم که همراه با همکاران ایرانی و میهمانان ایرانی سومین اندیشکده ایران و چین را آغاز کنیم.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: سومین همایش ایران و چین در شرایطی برگزار میشود که روابط دو جانبه دو کشور و محیط پیرامونی آنها تحت تأثیر جدی قرار گرفته و با شرایط جدیدی رو به رو است. جهان در حال گذار از نظمی کهنه به سازمانبندی جدید است که هیچکدام نمیدانیم به کدام سمت خواهد رفت.
خطیب زاده افزود: آنچه در میان این همه تحریم و فشار از تداوم آن اطمینان داریم، یک اصل است و آن اصل، دوستی ایران و چین است.
وی ادامه داد: فارغ از آنچه در نظام بینالملل رخ میدهد و مستقل از آنکه ایالات متحده نظام بینالملل را با چه چالشهایی مواجه میکند، روابط ایران و چین، روابطی اصیل، ماندگار، تمدنی و تاریخی است. این شرایط ویژه، اندیشمندان و نخبگان دو کشور را واداشته است با رویکردی نوین و عملگرایانه، و با هدف تسهیل برنامهریزیهای کوتاهمدت روابط دوجانبه بهگونهای سازگار با برنامههای بلندمدت دو کشور، تلاشهای خود را متمرکز کنند.
خطیب زاده با اشاره به اینکه در فاصله میان برگزاری همایش دوم تا امروز، رهبران عالی دو کشور اراده خود را برای پیشبرد روابط دوجانبه در محیطی کاملاً شکننده و بیثبات به نمایش گذاشتهاند؛ گفت: محیطی شکننده و بیثبات که نتیجه اقدامات برهمزننده نظم و ثبات جهانی و منطقهای از سوی قدرتهای هژمونیطلب است؛ قدرتهایی که نظم جهانی مبتنی بر حق و قانون را به نظمی مبتنی بر زور منتقل کردهاند. ایران و چین، بهعنوان دو کشوری که به چارچوبهای حقوق بینالملل بهمثابه چارچوبهای واقعی شکلدهنده نظم بینالمللی میاندیشند، تلاش کردهاند روابط دو کشور را در این محیط شکننده به بهترین وجه ممکن پیش ببرند و نمایشی از اراده و ظرفیت موجود میان دو پایتخت ارائه دهند.
وی افزود: در همین فاصله، رؤسایجمهور دو کشور با استفاده از فرصتهایی نظیر نشست سازمان همکاری شانگهای، ابتکارات ویژه خود را برای ایفای نقش مؤثر در شکلدهی مناسب به نظام نوین بینالمللی و قرار دادن آن در مسیر تأمین حداکثری منافع تمامی ملتهای جهان ارائه کردند و نشان دادند که روابط دو کشور نه در تقابل با روابط سایر کشورها، بلکه تکمیلکننده نظمی نوین است؛ نظمی که متأسفانه برخی در پی برهم زدن آینده جهانی آن هستند. ابتکارات رؤسایجمهور دو کشور اشتراکات فراوانی دارد؛ نکتهای که برای اندیشهورزان متصل به حاکمیت و مستقل در دو کشور، وظیفهای دوچندان تعریف میکند تا راههای همافزایی دو کشور در عرصه بینالملل را شناسایی کرده و با تسهیل تدوین برنامههای اجرائی روابط دوجانبه در شرایط نوین، امکان کاهش هزینههای تحقق این ابتکارات را فراهم آورند.