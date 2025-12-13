افزایش تلفات سیل و رانش زمین به ۱۰۰۰ نفر

رسانه‌های محلی اعلام کردند شمار کشته‌شدگان سیل و رانش زمین در روزهای اخیر در سه استان جزیره سوماترای اندونزی به هزار نفر رسیده است.

به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، طبق آخرین داده‌های منتشرشده توسط «آژانس ملی مدیریت بحران» این کشور در روز شنبه، ۲۱۸ نفر دیگر نیز هنوز مفقود هستند.

سیل در استان «آچه» ویرانی‌های گسترده برجای گذاشته و در منطقه «تانجونگ کارانگ»، محوطه یک مسجد و مدرسه شبانه‌روزی با آوار برجای‌مانده از سیلاب پوشانده شده است.

در پی این بلایای طبیعی نزدیک به ۸۸۵هزار نفر از ساکنان این جزیره آواره شده‌اند.

طوفان‌های موسمی در این منطقه هر سال معمولاً باران‌های سنگین به همراه دارد که می‌تواند موجب رانش زمین و سیلاب شود اما بارندگی‌های امسال با شکل‌گیری یک طوفان استوایی نادر در تنگه «مالاکا» تشدید شد؛ طوفانی که بخش‌هایی از سوماترا و جنوب تایلند را نیز ویران کرد. در روزهای اخیر بخش‌هایی از آسیا از جمله اندونزی، سریلانکا و جنوب تایلند در محاصره بارش‌های سنگین موسمی و وقوع طوفان‌های استوایی بوده‌اند که مناطق وسیعی را ویران کرده و تلفات چشمگیر برجای گذاشته است.