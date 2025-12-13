کد خبر: ۳۲۴۲۲۵
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
چین
پرواز موفقیتآمیز اولین پهپاد باری
پهپاد باری «جیوتیان» چین اولین پرواز موفق خود را در منطقه پوچنگ استان شاآنشی در شمالغربی چین به انجام رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این پهپاد با بهرهگیری از فناوریهای نوآورانه یکپارچهسازی مستقل، از نظر قابلیت حمل بار زیاد، سقف پرواز بالا، طیف سرعت پروازی گسترده و کوتاهبودن زمان برخاست و فرود کوتاه، مزایای بسیار دارد. طول این پهپاد ۱۶.۳۵ متر، عرض بین دو بال آن
۲۵ متر، حداکثر وزن برخاست آن ۱۶ تن و ظرفیت حمل بار آن تا ۶هزار کیلوگرم است. حداکثر مدت پرواز آن ۱۲ ساعت است و میتواند تا برد ۷هزار کیلومتر را طی کند و از نظر شاخصهای عملکرد از جمله برترین پهپادها در میان محصولات مشابه خود است.
کاربردهای غیرنظامی پهپاد «جیوتیان» متنوع است و برای نمونه میتواند حملونقل محمولههای سنگین و تحویل دقیق لجستیک در مناطق دورافتاده کوهستانی و جزایر را انجام دهد، در شرایط اضطراری میتواند به سرعت راههای ارتباطی را بازیابی کند و تجهیزات امدادی را تحویل دهد و نیز خدمات نقشهبرداری جغرافیایی، ارزیابی خسارت ناشی از بلایای طبیعی و بررسی معادن را ارائه کند.
موفقیتآمیز بودن نخستین پرواز این پهپاد نشاندهنده دستیابی به یک پیشرفت جدید در زمینه توسعه فناوریهای پهپادهای بزرگ در چین است.