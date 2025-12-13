رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی از اجرای حکم قصاص نفس نامادری آوا دختربچه ۴ساله ارومیه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، ناصر عتباتی گفت: سال ۱۴۰۲ دختربچه ۴ساله ارومیه‌ای به دست نامادری خود به قتل رسید و موضوع باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی مردم شد.

عتباتی افزود: رسیدگی‌ها برابر قانون به پرونده در دستورکار قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرا حکم اولیه در دادگاه کیفری یک صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

وی ادامه داد: علاوه‌بر مادر آوا که قصاص نفس مرتکب را به طور جدی مطالبه کرده بود اذهان عمومی هم اجرای قصاص نفس مرتکب را خواستار بودند تا اینکه حکم قصاص نفس نامادری آوا سحرگاه روز شنبه ۲۲ آذر به مرحله اجرا درآمد.