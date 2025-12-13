شهردار تهران از 13 پروژه زیرساختی حوزه زنان و خانواده از جمله یک مرکز شهربانو، یک مرکز شهردخت و ۹ کارگاه کوثر به صورت آنلاین رونمایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر، صدونودوپنجمین پویش امید و افتخار شهرداری تهران با عنوان افتتاحیه پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های توانمندسازی و تفریحی بانوان تهرانی روز شنبه، ۲۲ آذرماه با حضور مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی شهردار تهران و برخی از مدیران شهری در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

در این مراسم، شهربانوی منطقه ۱۶ به عنوان بیست‌وچهارمین شهربانوی شهر، هشتمین مجموعه «شهردخت» در منطقه ۱۰ و مرکز جامع خدمات خانواده‌محور در منطقه ۶ به بهره‌برداری رسید.

همچنین مراکز توانمندسازی کوثر ۲ و ۳ در منطقه ۷، سومین مرکز توانمندسازی کوثر با محوریت خیاطی در منطقه ۸ و مرکز توانمندسازی کوثر در حوزه تولید لوستر در منطقه ۲۰ افتتاح شد.

چهارمین مرکز توانمندسازی کوثر در زمینه تولید مواد غذایی در منطقه ۳، سومین مجموعه کوثر منطقه ۹ در قالب فعالیت‌های چرم‌دوزی و اشتغال‌زایی و مراکز توانمندسازی کوثر ۶ و ۸ در منطقه ۴ شامل یک مجتمع تولید نان و یک کافه‌کتاب در بوستان صدف نیز به بهره‌برداری رسید.

علاوه‌بر این، مرکز توانمندسازی مشاغل خانگی کوثر در منطقه ۲۲ از دیگر پروژه‌هایی بود که همزمان با این مراسم افتتاح شد؛ مجموعه‌هایی که با هدف توسعه اشتغال پایدار، حمایت از زنان سرپرست خانوار و ارتقای زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی بانوان شهر تهران راه‌اندازی شده‌اند.

مسئولیت‌های مهم بانوان در مدیریت شهری

شهردار تهران در این مراسم با اشاره به افتتاح‌های صورت‌گرفته، اظهار داشت: این فعالیت‌ها گوشه‌ای از کارهای انجام‌شده توسط بانوان در شهرداری در شورای ششم است. توجه به همه ابعاد زندگی و نقش زن که به زیبایی «جریان زندگی» نامیده شده، جامعه را به پیشرفت و قله‌های بلند رهنمون می‌کند.

علیرضا زاکانی افزود: مسئولیت‌های متعددی متوجه مدیریت شهری و به ویژه بانوان است. در این دوره، تلاش کردیم حداقل‌های رفاهی را برای بانوان همکار فراهم کنیم و از ظرفیت بی‌نظیر آنان در حوزه‌های مدیریتی، اجرائی و مشاوره‌ای استفاده کنیم.

وی با اشاره به نقش مهم «مرکز بانوان» در مدیریت شهری تهران گفت: این مرکز مأموریت دارد تا برای بیش از یازده‌هزار و ۲۰۰ بانوی شاغل در شهرداری تهران برنامه‌های ویژه‌ای جهت توانمندسازی، رشد فردی و خانوادگی تدوین کند و این مهم جز با مشارکت خود بانوان و الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س) محقق نمی‌شود.

افزایش بالغ بر ۲۶درصدی شهربانوها طی ۴ سال اخیر

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران نیز در این مراسم از زنان شاغل شهرداری تهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گنجینه‌های منابع انسانی کشور یاد کرد و گفت: حضور نزدیک به ۱۲هزار بانوی شاغل در شهرداری تهران که بیش از ۹۰درصد آنها دارای تخصص و مدارک تحصیلی عالی هستند، نمونه‌ای موفق از تحقق الگوی سوم زن مسلمان ایرانی است

مریم اردبیلی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های ویژه زنان افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۰، شهر تهران دارای ۱۹ مجموعه شهربانو، یک شهردخت و ۶۴ مرکز کوثر بود که بخش قابل‌توجهی از آنها به دلیل فرسودگی یا مشکلات بهره‌برداری غیرفعال بودند. کلان‌پروژه شماره یک ما در شهرداری تهران، اورهال، بهسازی، تجهیز و بازتعریف خدمات همین زیرساخت‌های موجود بود که برای آن بالغ بر یک همت هزینه شد.

اردبیلی ادامه داد: سه مجموعه شهربانو که سال‌ها به بهره‌برداری نرسیده بودند، تکمیل و مشکلات حقوقی و اجرائی آنها حل شد و با افتتاح دو مجموعه جدید، تعداد شهربانوهای فعال به ۲۴ مرکز رسید. با افتتاح شهربانوی جدید منطقه ۲۱ که کلنگ آن در همین دوره به زمین زده شد، تا پایان سال به هدف برنامه یعنی ۲۵ شهربانو خواهیم رسید.

وی درباره توسعه فضاهای ویژه دختران نیز بیان داشت: در ابتدای دوره، تنها یک شهردخت در منطقه ۶ فعال بود که به‌دلیل کرونا تعطیل شده بود. امروز با افتتاح شهردخت منطقه ۱۰، تعداد شهردخت‌های تهران به ۸ مرکز رسیده است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به مراکز کوثر گفت: ۶۴ مرکز کوثر تحویل گرفتیم که حدود نیمی از آنها تعطیل بود. امروز با افتتاح‌های جدید، تعداد مراکز کوثر به ۱۲۴ مرکز رسیده است. این مراکز علاوه‌بر توسعه زیرساخت‌های شهری، زمینه اشتغال و حمایت از حدود ۴۰هزار زن سرپرست خانوار و فرزندان آنها را فراهم کرده‌اند.

اردبیلی در تشریح خدمات خانواده‌محور بیان داشت: در قالب طرح «خانواده‌یار»، تاکنون ۲۴هزار نفر از بانوان از ۵ جلسه مشاوره رایگان استفاده کرده‌اند. برای افرادی که پس از این مرحله نیازمند خدمات تخصصی‌تری مانند گفتاردرمانی یا خدمات روان‌پزشکی بودند، مرکز جامع خدمات خانواده‌محور راه‌اندازی شد تا زنجیره خدمات حمایتی تکمیل شود.