توقیف کشتی نفتکش خارجی به اتهام حمل ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان
رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک کشتی نفتکش خارجی به اتهام حمل ۶میلیون لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان خبر داد و گفت: کاپیتان و 17 خدمه این کشتی تحتنظر هستند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در ادامه روند رصد و پایش اطلاعاتی تحرکات مشکوک به قاچاق سوخت در مرزهای آبی کشور در پهنه دریای عمان، ضابطان با اخذ مجوز قضائی پس از بازرسی یک فروند کشتی نفتکش خارجی در آبهای تحت حاکمیت ایران در حوزه غرب جاسک به دلیل تخلفات متعدد دریانوردی و نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور، نسبت به توقیف آن به اتهام حمل ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق اقدام کردند.
قهرمانی با بیان اینکه محموله این نفتکش حدوداً با ظرفیت ۲۰۰ لنج و دو هزار خودروی نیسان برابری میکند، افزود: با گزارش ضابطان، پروندهای در این خصوص در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جاسک تشکیل شده و روند رسیدگی قضائی به اتهامات مطرح شده ادامه دارد. وی ادامه داد: ۱۸ نفر متهم شامل کاپیتان و خدمه این کشتی نفتکش خارجی نیز پس از صدور قرار مناسب جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی تحتنظر هستند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: نفتکش توقیفشده علاوه بر قاچاق سازمانیافته میلیونها لیتر، مرتکب تخلفات متعددی از جمله بیتوجهی به دستور توقف مأمورین و گریز، عدم وجود اسناد دریانوردی، عدم وجود اسناد محموله سوخت، خاموش کردن رادار و تخریب عمدی تجهیزات کشتی در زمان توقیف نتایج رسیدگی شده است که نتایج رسیدگی به اتهامات آن در مرجع قضائی متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
قهرمانی همچنین با بیان اینکه در برخورد با قاچاق سوخت و فساد ناشی از آن هیچ خط قرمزی قائل نیستیم، تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجامشده، سرشبکههای قاچاق بهشدت احساس خطر کردهاند و منابع مالی بخش خارجی آنها با ضربات جدی مواجه شده است.
وی افزود: در راستای تدابیر ابلاغی ریاست قوه قضائیه در سال گذشته شیوههای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت تغییر یافته و وارد مراحل جدیدی شده است و اقدامات انجامشده در برخورد با سرشبکهها، مبادی توزیع، قاچاقچیان عمده و مبارزه همهجانبه با تمامی نشانگاههای قاچاق سوخت، نتایج مطلوبی داشته است و از آمار و ارقام کاهش مصرف و رفتارهای مافیا، مؤثر بودن اقدامات انجامشده محرز است، البته این اقدامات فریاد عدهای که منافع کلان آنها به خطر افتاده، را بلند کرده است که توجهی به آن نداریم.