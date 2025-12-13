فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹
بازی‌های پاراآسیایی جوانان- امارات

پایان تلاش پاراوزنه‌برداری با ۹ طلا، ۷ نقره و ۴ برنز

پایان سه روز تلاش دختران و پسران پاراوزنه‌برداری که اولین مدال طلای کاروان ایران در پنجمین دوره پاراآسیایی در دبی را کسب کرده و خط شکن این دوره از بازی‌ها با ۲۰ مدال بودند.
نتایج ملی‌پوشان پاراوزنه‌برداری ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان به شرح زیر است:
۸ دختر پاراوزنه‌برداری ایران که آغازگر مدال‌آوری در بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی بودند موفق شدند برای کاروان ایران ۸ مدال رنگارنگ کسب کنند. 
برای دختران پاراوزنه‌برداری به ترتیب، زهرا پولادی، مهدیه احسانی و عطیه‌السادات حسینی طلایی شدند و ۳ طلا کسب کردند. الناز متقی و فاطمه ایمانی ۲ نقره گرفتند و 
مهدیه محمدی، سمانه صادقی حصار و نیایش سلیمی دختران برنزی کشورمان بودند که سه سکوی سومی را برای پاراوزنه‌برداری دختران به‌دست آوردند. هدایت و سرمربی‌گری 
این تیم برعهده معصومه بابایی بود. صائبه عباس زاده به عنوان کمک مربی و مژگان نصیری زاهد در قامت سرپرست کادرفنی و اجرائی این بخش را در بازی‌های ۲۰۲۵ دبی تشکیل می‌دادند. دختران پاراوزنه‌برداری پس از موفقیت در این رقابت‌ها با سجد شکر و بوسه بر پرچم مقدس کشورمان افتخارآفرینی خود را جشن گرفتند.
۶ طلا، ۵ نقره و ۱ برنز برای پسران
پارا وزنه‌برداری پسران ایران در دوبخش نوجوانان و جوانان با ۱۳ پاراوزنه بردار در بازی‌های ۲۰۲۵ دبی حاضر شدند. پارا وزنه‌برداری پسران ایران موفق شدند در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی صاحب ۶ طلا، ۵نقره و ۱ برنز شوند. 

