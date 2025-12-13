صمصامی: 116 میلیارد دلار ارز صادراتی از 1397 تا آذرماه 1404 بازنگشته است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: آمارهای بهروز صادرات غیرنفتی از سال 1397 تا آذر 1404 نشان میدهد بیش از 116 میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «حسین صمصامی» با اشاره به اطلاعات بهروزشده صادرات غیرنفتی کشور اعلام کرد: بررسی آمارهای رسمی از سال 1397 تا آذرماه 1404 نشان میدهد جمع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به 99 میلیارد و 400 میلیون یورو، معادل بیش از 116 میلیارد دلار رسیده است.
او با بیان اینکه این آمار حاصل تجمیع دادههای رسمی و بهروزشده دستگاههای ذیربط است، افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است؛ عدم ایفای تعهدات ارزی توسط بخشی از صادرکنندگان، فشار مضاعفی بر اقتصاد و چرخه تولید وارد کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این در حالی است که تولیدکنندگان واقعی کشور ماههاست برای تأمین ارز واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولیدی، در صف تخصیص ارزی معادل بیش از 20 میلیارد دلار معطل ماندهاند. موضوعی که مستقیماً بر استمرار تولید، اشتغال و قیمت تمامشده کالاها اثر منفی میگذارد.
صمصامی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین بازگشت ارز صادراتی گفت: قانونگذار تکلیف روشنی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات مشخص کرده است و هرگونه تعلل یا اغماض در این زمینه، به معنای تضییع حقوق تولیدکنندگان و آسیب به منافع ملی است.
او خاطرنشان کرد: انتظار میرود دولت و بانک مرکزی با شفافسازی کامل آمار، تفکیک صادرکنندگان خوشحساب از متخلفان و اعمال برخورد قاطع با عدم ایفای تعهدات ارزی، زمینه بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی را فراهم کنند.
گفتنی است، کارشناسان اقتصادی معتقدند ساماندهی بازگشت ارز صادراتی و اولویتدهی به تأمین ارز تولید، میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار ارزی، کنترل تورم و تقویت بخش واقعی اقتصاد ایفا کند.