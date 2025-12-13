دستور عارف به تولیدکنندگان، اصناف و نهادهای نظارتی در مورد شب یلدا

معاون اول رئیس‌جمهور در آستانه شب یلدا دستورات لازم را به تولیدکنندگان و اصناف برای عرضه کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و به نهادهای نظارتی برای افزایش نظارت خود بر بازار و برخورد قاطع با معدود متخلفان صادر کرد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ‌روز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ طی دستوری خطاب به تامین‌کنندگان کالاهای مورد نیاز مردم و اصناف، تاکید کرد که از همه تأمین‌کنندگان محترم کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام انتظار می‌رود به روال گذشته کالاها را با قیمت مناسب در اختیار اصناف قرار دهند و اصناف محترم هم مانند مناسبت‌های گذشته، کالاهای مورد درخواست مردم را با سودی عادلانه عرضه

کنند. به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به نهادهای نظارتی از جمله اتاق اصناف، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات هم دستور داد که ضمن افزایش نظارت، با معدود فروشندگانی که رعایت شرایط و ضوابط را نمی‌کنند، برخورد قاطعی کنند تا ان‌شاءالله هموطنان عزیز، یلدای گرم و بانشاط در کنار خانواده‌ها، اقوام و دوستان خود داشته باشند.