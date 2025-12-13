آیتالله سید محمد شاهچراغی به لقاءالله پیوست
آیتالله سید محمد شاهچراغی
آیتالله سید محمد شاهچراغی دامغانی، نماینده سابق ولی فقیه در استان سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری در سن ۹۱ سالگی به لقاءالله پیوست.
ایشان زاده ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن آباد دامغان بود و تالیفات بسیاری هم به جای گذاشته است.
آیتالله شاهچراغی از شاگردان امام خمینی(ره) و آیات عظام گلپایگانی، حائری، مشکینی، محقق داماد و... بود و عمر خود را سالها وقف خدمت به مردم و اسلام و انقلاب اسلامی کرد. ایشان همچنین پدر شهید شاهچراغی از شهدای شهرستان دامغان بود. به گزارش مهر، آیتالله شاهچراغی نخستین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استان سمنان را در سال ۵۸ در مهدیشهر اقامه کرد و بعد به مدت ۲۰ سال از سال ۱۳۸۰ الی ۱۴۰۰ نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان بود.
آیتالله شاهچراغی در ابتدای انقلاب اسلامی همچنین حاکم شرع در استان سمنان هم بود.
او مدیرکلی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان را هم در کارنامه خود دارد. این عالم ربانی همچنین نماینده مردم استان سمنان در دورههای چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری نیز بود.
محمد جواد کولیوند، استاندار سمنان از اعلام سه روز عزای عمومی در سراسر استان بهمناسبت ارتحال آیتالله سیدمحمد شاهچراغی(ره) خبر داد و گفت: بر این اساس، از روز یکشنبه تا سهشنبه عزای عمومی در استان و روز دوشنبه در شهر سمنان تعطیل اعلام میشود.