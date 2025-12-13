سرویس سیاسی-

تورم افسارگسیخته و جهش بی‌سابقه قیمت ارز و اقلام اساسی، سفره مردم را کوچک‌تر کرده؛ اما برخی دولتمردان به جای چاره‌جویی برای معیشت مردم، سرگرم رفع فیلترینگ، ماراتن کیش و مجوز موسیقی زیرزمینی‌اند. این شکاف میان درد واقعی جامعه و دغدغه‌های حاشیه‌ای دولت، تصویر روشن از ناکارآمدی و بی‌برنامگی کابینه چهاردهم است.

این روزها سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود؛ تورم افسارگسیخته، رکوردشکنی دلار و طلا، افزایش قیمت اقلام اساسی و دارو و ضعف زیرساخت‌ها آن هم به اعتراف مسئولین دولت چهاردهم، همه و همه تصویری روشن از وضعیت معیشتی جامعه ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود مدیران دولتی با تمرکز بر حل مشکلات اصلی مردم، به میدان بیایند و بار سنگین معیشت را سبک کنند.

اما آنچه در عمل دیده می‌شود، غرق شدن برخی اعضای دولت در مسائل حاشیه‌ای است؛ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت راه گشایش را در رفع فیلترینگ می‌بیند و از ماراتن جنجالی و بی‌ضابطه کیش دفاع می‌کند، گویی مشکلات مردم با شعار «وفاق» و نمایش‌های رسانه‌ای حل خواهد شد. مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور نیز در اوج بحران اقتصادی، از خوشحالی پس از صدور مجوز اولین آلبوم رپ سخن می‌گوید و آن را دستاوردی بزرگ معرفی می‌کند؛ این حواشی و مسائل دست چندمی فاصله زیادی با درد دل مردم و حل مشکلات آنها دارد.

این تضاد میان واقعیت زندگی مردم و دغدغه‌های دولتمردان، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا دولت چهاردهم اولویت‌ که نه فلسفه وجودی خویش را فراموش کرده است؟

استعفای رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری

محمدرضا جوادی یگانه، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‏چهارشنبه از ریاست مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری استعفا دادم. دسته‌بندی مشکلات مردم، پیگیری مطالبات آنها از دستگاه‌های اجرائی،‌ و تلاش برای حل بخشی از آن؛ فرصت ارزشمندی بود که ادامه آن به دلایل متعدد ممکن نشد.»

وی در ادامه متنی منتشر کرد که شامل نمونه‌ای از پیام‌های مردمی است که روزانه‌ ارسال می‌شود.

این پیام علاوه‌بر صداقت و مسئولیت شناسی آقای جوادی یگانه، نشان می‌دهد که در میان انبوه مطالبات مردمی، هیچ نشانی از مسائل فرعی و دست چندم که برخی اعضای دولت آن را علم کرده‌اند وجود ندارد. مردم از «اعتراض به افزایش قیمت برخی داروها»، «کمبود معلم در مناطق روستایی»، «اعتراض به ضعف زیرساخت‌های روستایی و شهری»، «افزایش قیمت اقلام اساسی»، «اجرای قوانین حجاب اسلامی در فضاهای عمومی»، و «افزایش قیمت نهاده‌های دامی و طیور» سخن می‌گویند. در حقیقت اینها مشکلات واقعی جامعه‌اند، نه دغدغه‌های رسانه‌ای و حاشیه‌ای!

دستاوردسازی رسانه‌ای

در اوج مشکلات اقتصادی

از طرفی در شرایطی که تورم، مردم را با مشکل مواجه کرده و رکوردشکنی دلار و طلا هر روز خبرساز است، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور، از دستاوردی سخن می‌گوید که هیچ صنمی با معیشت مردم ندارد. وی در همین زمینه نوشته است: «بعد از صدور اولین آلبوم شروین حالا اولین برنامه رپ فارسی با مجوز رسمی منتشر شد. چه سختی‌ها کشیده شد تا امروز به این‌جا برسیم!»

این دستاوردسازی رسانه‌ای در شرایطی مطرح می‌شود که مردم برای تأمین دارو، نان و کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه‌اند. پرسش اینجاست که آیا اولویت دولت باید صدور مجوز برای رپ باشد یا پاسخ به مطالبات معیشتی مردم؟!

وعده رفع فیلترینگ

دغدغه‌ای متفاوت از سفره مردم

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نیز اخیرا در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر داد: «دولت در تلاش است تا ظرف یک ماه آینده فیلتر یک پلتفرم دیگر را بردارد.»

او همچنین پرسشی کلیدی را مطرح کرد: «یک نفر توضیح دهد که فلسفه فیلترینگ چیست؟ آیا باعث شده مردم کمتر استفاده کنند؟»

این سخنان نشان می‌دهد که بخش اعظمی از انرژی دولت صرف مباحثی چون رفع فیلترینگ شده است؛ موضوعی که هرچند برای بخش کوچکی از جامعه اهمیت دارد، اما در اولویت مشکلات مردم قرار ندارد. وقتی مردم از گرانی دارو، اقلام اساسی و تورم لجام‌گسیخته گلایه دارند، تمرکز بر رفع فیلترینگ بیش از آنکه راه‌حل باشد، نشانه‌ای از فاصله دولت با واقعیت‌های جامعه است.

ماراتن کیش؛ حمایت از حاشیه‌ها به جای حل مشکلات

همچنین الیاس حضرتی در نشست «همدلی برای آینده روشن کیش» گفت: «به حاشیه‌ها توجه نکنید و مصمم‌تر از گذشته به پیش بروید.»

او در ادامه افزود: «امروز از طرف دولت به کیش آمدم تا حمایت از مدیر توانمند دولت در سازمان منطقه آزاد را اعلام کنم.»

این سخنان در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده در برگزاری ماراتن کیش مطرح شد. اما واقعیت آن است که ماراتن کیش بیش از آنکه یک رویداد ورزشی باشد، نمادی از ولنگاری فرهنگی و شکست مدیریتی است. این هنجارشکنی نه در خفا، بلکه در برابر چشم مسئولان رخ داد و سکوت برگزارکنندگان، عملاً به معنای گشودن فضا برای ابتذال بود.

روایت دولت از «وفاق» و «امید» در کیش!

حضرتی در همان نشست تأکید کرد: «دولت معتقد است که اگر می‌خواهیم کشور آباد شود و در ایران رونق ایجاد شود، ما راهی جز افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری نداریم و برای همین منظور، دولت تاکید دارد که با دوری از حاشیه‌سازی‌ها و با وحدت و همدلی کار کند و ما تجلی این وضعیت را امروز در کیش می‌بینیم.»

او همچنین گفت: «امشب یک سال پس از انتصاب مدیری جوان و کاربلد، با دقت مطالب، گزارش، مطالبات و نقطه نظرات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کیش را گوش دادم و دیدم آنهائی که یک سال پیش دچار یأس و ناامیدی بودند، امروز سرشار از امید هستند و چشم به آینده روشن دارند.»

این روایت از امید و وفاق در کیش، هرچند برای منطقه آزاد اهمیت دارد، اما نمی‌تواند پاسخگوی مشکلاتی باشد که مردم در سراسر کشور با آن مواجه‌اند. امید در کیش، سفره مردم در سیستان، مشهد، اهواز و روستاهای محروم را پر نمی‌کند.

مخلص کلام آنکه امروز جامعه با واقعیتی تلخ روبه‌روست؛ نارضایتی عمومی از گرانی و افزایش پی‌درپی قیمت‌ها، رشد نقدینگی بالای

۴۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۵۰ درصد، همه نشان می‌دهد که جفت پای دولت در مدیریت اقتصاد می‌لنگد. سیگنال حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

و برخی بی‌تدبیری‌های دیگر، دلار را تا مرز ۱30 هزار تومان پیش برده و از قضا فشار اصلی این جهش‌ها بر دوش دهک‌های پایین درآمدی سنگینی می‌کند؛ ستون فقرات سفره کارگری با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت نان، غلات، میوه، خشکبار و لبنیات عملاً در هم شکسته است.

با این همه، دولت به جای تمرکز بر درمان دردهای واقعی مردم، سرگرم پرسه در حاشیه‌هاست؛ کسب مجوز موسیقی زیرزمینی و دفاع از بی‌بندوباری در کیش را افتخار می‌داند و وعده رفع فیلترینگ را دستاورد معرفی می‌کند. به عبارتی، در حالی که حتی صدای حامیان دولت نیز از تورم بالای ۱۰۰ درصدی برخی اقلام خوراکی بلند شده، معاون اجرائی رئیس‌جمهور به دولت شهید رئیسی کنایه می‌زند و مدعی می‌شود اگر مسیر آن دولت ادامه داشت تورم به ۷۰ درصد می‌رسید؛ ادعایی که خلاف آمار رسمی مرکز آمار است. داده‌ها نشان می‌دهد در ۱۲ ماه پایانی دولت سیزدهم، تورم در مسیر نزولی قرار داشت و حتی تورم مواد غذایی از ۳۸ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته بود. اگر آن روند ادامه می‌یافت، امروز شاخص تورم در آستانه کانال

۲۰ درصد بود.

این همه، گواه آن است که بخش قابل توجهی از دولت چهاردهم نه تنها در حل بحران معیشتی دچار قصور و تقصیرهای زیادی است، بلکه با غرق شدن در مسائل فرعی و حاشیه‌ای، فاصله‌ای عمیق با واقعیت زندگی مردم پیدا کرده و بر زخم آنها نمک می‌پاشد. آقایان! مردم نان می‌خواهند، نه نمایش رسانه‌ای؛ ثبات اقتصادی می‌خواهند، نه افتخار به مجوز موسیقی زیرزمینی. تا زمانی که دولت از این مسیر انحرافی بازنگردد و اولویت را به معیشت و اقتصاد ندهد، امیدی به عبور از بحران نیست.

اگر دولت چهاردهم می‌خواهد اعتماد مردم را جلب کند، باید از حاشیه‌ها فاصله بگیرد و به متن زندگی مردم بازگردد. اولویت اصلی باید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی باشد، نه دستاوردسازی رسانه‌ای و پرداختن به موضوعاتی که هیچ ارتباطی با سفره مردم ندارند. تنها در این صورت است که می‌توان امید واقعی را به جامعه بازگرداند و از مشکلات معیشتی عبور کرد.