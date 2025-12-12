کد خبر: ۳۲۴۱۶۱
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۵
گوشه خانهات مینشستی!(درمکتب امام)
اگر آقایان توقع دارند که خوب شما چرا با آمریکا در افتادید که این جنگها واقع بشود و این بساط بشود، ما میدانیم که در افتادن با آمریکا و همه قدرتها این توابع را دارد، لکن این اشکالی است که این آقایان باید به خود پیغمبر بکنند که چرا با «ابوسفیان»ها درافتادی تا عمویت را بکشند؟ تا آن افراد به آن بزرگی را بکشند؟ خوب، تو هم تسلیم میشدی تا آنها [کشته نشوند] گوشه خانهات مینشستی! به امیرالمؤمنین هم این اشکال وارد است.
صحیفه امام؛ ج17؛ ص169 | جماران؛ 2 دی 1361