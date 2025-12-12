ایران با وجود تحریمهای شدید، بار میزبانی میلیونها پناهجوی افغانستانی را به دوش کشیده است
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل گفت: ایران در حالیکه خود تحت تحریمهای یکجانبه شدید قرار داشته، طی دههها بار نامتناسبی با میزبانی از میلیونها پناهجوی افغانستانی را بر دوش کشیده است. این مسئولیت، در غیاب حمایت کافی بینالمللی، فشارهای اقتصادی و امنیتی عظیمی ایجاد کرده است، بهگونهای که هزینههای سالانه آن نزدیک به ده میلیارد دلار برآورد میشود
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذرماه در نشست شورای امنیت با موضوع: «وضعیت در افغانستان» حضور یافت و سخنرانی کرد.
وی به گزارش اخیر دبیرکل درباره اینکه علیرغم تلاشها و فعالیتهای خستگیناپذیر «هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان» (یوناما) و آژانسهای سازمان ملل متحد، مردم افغانستان همچنان با چالشهای شدید انسانی و امنیتی، محدودیتهای مستمر علیه زنان و دختران و تهدیدهای ناشی از تروریسم و مواد مخدر، بهویژه مواد مخدر صنعتی، روبهرو هستند، اشاره کرد. ایروانی افزود: نسبت به وخامت وضعیت انسانی، به ویژه با نزدیک شدن فصل زمستان و در پی زمینلرزههای اخیر، عمیقاً ابراز نگرانی میکنیم. کمبود شدید منابع مالی در «برنامه نیازها و پاسخگویی بشردوستانه ۲۰۲۵» ممکن است موجب شود ناامنی غذایی تشدید، دسترسی به خدمات پایه محدود، سوءتغذیه بدتر و نابرابری بهویژه برای زنان و کودکان عمیقتر شود.
نماینده ایران بیان کرد: در این چارچوب، معتقدیم که تعامل معنادار و عملگرایانه با مقامات افغانستان همچنان برای رسیدگی به بحرانهای انسانی و اقتصادی که افغانستان و ثبات منطقهای را تهدید میکند، ضروری است. مجدداً تأکید میکنیم که کمکهای انسانی نباید هرگز سیاسی شود، تحریمها نباید مانعی در مسیر تثبیت یا توسعه اقتصادی ایجاد کنند، و داراییهای ملی افغانستان که در خارج مسدود شدهاند باید فوراً آزاد شده تا نیازهای فوری مردم افغانستان برآورده شود.
