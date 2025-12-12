وزرای خارجه کشورهایی که روابط برادرانه دارند برای دیدار نیازی به محل «بیطرف» ندارند
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به رد دعوت سفر به تهران از سوی وزیر خارجه لبنان گفت: روشن است وزرای خارجه کشورهایی که روابط برادرانه و روابط کامل دیپلماتیک دارند، برای دیدار نیازی به یک محل «بیطرف» ندارند.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذرماه خطاب به یوسف رجی همتای لبنانی گفت: ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم. وی که چندی پیش از همتای لبنانی خود برای سفر به تهران دعوت بهعمل آورد، در این باره عنوان کرد: از دعوت محبتآمیز آقای یوسف رجی سپاسگزارم. در عین حال تصمیم او برای عدم استقبال از دعوت متقابل ایران در پاسخ به مهماننوازی گرم ایشان در سفر گذشته اینجانب به لبنان، مایه شگفتی است.
عراقچی چندی پیش در پی آمادگی همتای لبنانی یوسف رجی برای مذاکره با وی در کشوری ثالث از وزیر امور خارجه لبنان برای سفر به تهران دعوت کرد و ۱۳ آذرماه نیز برای همتای لبنانی پیام کتبی فرستاد. در این پیام ضمن دعوت از رجی برای سفر به تهران، بر استمرار حمایت ایران از حاکمیت، وحدت ملی، تمامیت سرزمینی، امنیت و ثبات این کشور بهویژه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید شده بود.
به گزارش فارس، یوسف رجی اخیرا در گفتوگویی ضمن ایراد اتهاماتی به ایران در ارتباط با حزبالله، دعوت عراقچی برای سفر به تهران را نپذیرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه یکشنبه ۱۶ آذرماه در واکنش به این اظهارات گفت: بحث مداخله ایران در امور لبنان یک بحث انحرافی است هیچ مداخلهای در امور داخلی لبنان نداریم، حزبالله یک نهاد و بخش ریشهدار و مؤثر در جامعه لبنان است و در مورد رفتارهای خودش و سیاستهای خودش، خودش تصمیم میگیرد.
درک میکنم چرا رجی
آماده سفر به تهران نیست
عراقچی در سفری که چندی پیش به مصر و پس از آن به بیروت داشت با رجی دیدار کرده بود.
وزیر امور خارجه بیان کرد: روشن است وزرای خارجه کشورهایی که روابط برادرانه و روابط کامل دیپلماتیک دارند، برای دیدار نیازی به یک محل «بیطرف» ندارند. رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: با توجه به اشغالگری اسرائیل در لبنان و نقض آشکار «آتشبس»، کاملاً درک میکنم که چرا همتای لبنانی ارجمندم آماده سفر به تهران نیست.
وی در شبکه ایکس در این باره نوشت: از این رو با کمال میل دعوت او برای سفر به بیروت را میپذیرم. ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم. روابط بر پایه همان اصول دقیقی که آقای رجی وزیر خارجه بر آن تأکید کرده است.
عراقچی ۳۰ آبانماه هم در پی ابراز آمادگی رجی برای مذاکره با عراقچی در کشوری ثالث در شبکه ایکس نوشت: ما در امور داخلی لبنان دخالت نمیکنیم، اما از هر گونه گفتوگو با هدف پیشبرد روابط دوجانبه ایران و لبنان استقبال میکنیم. احتیاجی به کشور ثالث نیست. از همکارم یوسف برای سفر به تهران دعوت میکنم و اگر از من برای سفر به بیروت دعوت شود، با کمال میل میپذیرم.
ایران و آذربایجان مصمم به
ساخت آیندهای مشترک و امن هستند
عراقچی همچنین در گزارشی به برنامهها، اهداف و چشمانداز روابط در سفرش به جمهوری آذربایجان پرداخت. وی که در نخستین سفر رسمی دوجانبهاش به باکو رفت، در این باره عنوان کرد: در جریان سفر اخیر (۱۶ و ۱۷ آذر) به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، دیدارهای مفصل و سازندهای با جناب آقای الهام علیاف، رئیسجمهور، جناب آقای جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه، جناب آقای شاهین مصطفییف، معاون نخستوزیر و همچنین سرکار خانم صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان داشتم. عراقچی افزود: روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، فراتر از همسایگی جغرافیایی، تجلیبخش پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی است که ریشه در خویشاوندی دیرینه مردمان دو سوی ارس دارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی یادآور شد: این روابط امروزه در همه حوزهها اعم از اقتصادی و ترانزیتی، سیاسی، فرهنگی و انسانی در حال گسترش است و دو کشور مصمم هستند با تکیه بر این پشتوانه مشترک، همکاریهای خود را به سطحی راهبردی ارتقا دهند.
وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این سفر و رایزنیهای انجام شده نوشت: در همه نشستها بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی به عنوان پیششرط پیشرفت و رفاه همه کشورها تأکید و تصریح شد که هیچ طرف ثالثی نباید بتواند بر روابط سازنده بین دو کشور تأثیر منفی داشته باشد.
عراقچی تصریح کرد: ایران و جمهوری آذربایجان مصمم به ساخت آیندهای مشترک، امن و شرافتمندانه و استوار بر پایه احترام متقابل هستند.
وزیر خارجه پاکستان:
دیداری سازنده با عراقچی
در عشقآباد داشتم
عراقچی که همراه با مسعود پزشکیان برای شرکت در اجلاس بینالمللی«صلح و اعتماد» به عشق آباد پایتخت ترکمنستان سفر کرده بود روز جمعه ۲۱ آذرماه در حاشیه این اجلاس با محمد اسحاقدار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
محمد اسحاقدار، وزیر خارجه پاکستان در پیامی درباره این دیدار عنوان کرد: امروز در حاشیه «کنفرانس بینالمللی صلح و اعتماد» در عشقآباد، دیداری سازنده با برادرم، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران داشتم. در این دیدار درباره همکاریهای دوجانبه گفتوگو و در خصوص تحولات منطقهای تبادلنظر کردیم. همچنین توافق کردیم که همکاریها را در حوزههای تجارت و پیوندهای مردمی بیش از پیش تعمیق بخشیم و بر پایبندی خود برای همکاری در جهت صلح، ثبات و شکوفایی منطقه تأکید کردیم.
بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان ۱۷ آذرماه محمد اسحاقدار معاون نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور با عراقچی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه تلفنی گفتوگو کردند. دو طرف ابراز امیدواری کرده بودند که در «حاشیه اجلاس بینالمللی «صلح و اعتماد» در عشقآباد دیدار و گفتوگو کنند. عراقچی همچنین در ادامه دیدارهای خود در حاشیه این نشست با سید بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس اعلام اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه قرار است در هفته پیش رو نشست منطقهای در تهران برای گفتوگو و تبادلنظر درباره تحولات مرتبط با افغانستان برگزار شود.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای امنیت و ثبات در محیط همسایگی کشور قائل است و در همین راستا از هیچ کوششی برای کاهش تنش بین کشورهای منطقه و تقویت تفاهم بین آنها فروگذار نمیکند.
این نشست منطقهای در هفته پیش رو با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه به میزبانی وزارت امور خارجه ایران در تهران برگزار خواهد شد.