* ۱۶ آذر یادبود سه دانشجویی است که وقتی دانشگاه علیه دخالت آمریکا و انگلیس ایستاد، پهلوی ملعون جوابشان را با گلوله داد! دیگر سلطنت‌طلب‌های خائن از آزادی و آزادی‌بیان عهد پهلوی خبیث‌، برای ما سخن‌پراکنی نکنند.

لواسانی

*رئیس آژانس فضای سایبری داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شد: ایران هنگام اصابت موشک بالستیک به مؤسسه تحقیقاتی «وایزمن» در طی جنگ ۱۲ روزه، کنترل یک دوربین خیابانی ساختمانی را لحظاتی پیش از اصابت موشک به دست گرفته بود.

کمالی

* سفر آقای عراقچی به باکو نقطه عطفی در دیپلماسی تهران نسبت به قفقاز به شمار می‌آید و آغاز نگاهی نو و مواضع مبتنی بر عزت ملی در مسیر سیاست همسایگی است.گرچه روابط ایران و آذربایجان هنوز در سطح مشارکت راهبردی قرار نگرفته، اما این سفر آغاز فصلی تازه‌ از تعاملات منطقه‌ای خواهد بود.

محضری

* پیروزی نامزدهای مخالف رژیم صهیونی در انتخابات محلی آمریکا حاکی از فروپاشی حمایت سنتی حزب دموکرات آمریکا از اسرائیل است. به اعتراف یک نویسنده صهیونیست، نسل جدید دموکرات‌ها مسائل داخلی مانند هزینه زندگی را اولویت می‌داند، نه لابی اسرائیل. چنین وضعیتی هشداری جدی برای جریان سنتی حاکم بر دموکرات‌ها است.

شریفی دارانی

* یحیی ابوزکریا اندیشمند الجزایری، دفاع از ایران اسلامی را یک واجب شرعی خوانده است. وی در وبیناری بین‌المللی تأکید کرده حمایت از ایران، ضرورتی راهبردی برای امت اسلام است. او همچنین هشدار داده سقوط ایران به معنای گسترش صهیونیسم، آمریکایی‌سازی جهان اسلام و پیشبرد طرح «اسرائیل بزرگ» خواهد بود.

روضاتی

* شاهد همکاری‌های خوبی میان صنعت پتروشیمی ایران با روسیه و کشورهای اوراسیا هستیم که نتیجه آن رشد صادرات بوده است. حضور ایران در نمایشگاه‌های تخصصی روسیه عاملی کلیدی برای معرفی توانمندی‌ها و کسب جایگاه در این بازار می‌باشد. این حرکت را باید بخشی از استراتژی بلندمدت برای نفوذ در بازار اوراسیا تلقی کرد.

غروی

* رئیس‌جمهور کلمبیا، در واکنش به اظهارات ترامپ درباره حملات احتمالی زمینی به این کشور به بهانه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر اعلام کرد ما را تهدید نکنید، زیرا با این کار ببر را بیدار خواهید کرد. وی با اشاره به تخریب ۱8۴۰۰ آزمایشگاه مواد مخدر توسط دولت خود، ترامپ را دعوت کرد تا برای یادگیری روش‌های مبارزه با کوکائین به کلمبیا بیاید.

سرجوئی

* فرشته حسن‌زاده، قهرمان تیم ملّی موی‌تای، در گفت‌وگو با

KHAMENEI.IR با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب پس از کسب مدال نقره گفته است:« بزرگ‌ترین افتخارم این است که رهبر معظم انقلاب زحمات من را دیده‌اند». عرضم این است که اگر سایر مسئولان ما نیز مانند رهبر معظم انقلاب استعدادهای جوانان ما را ببینند و برای آن‌ها سرمایه‌گذاری بکنند پرچم ایران همیشه بالا خواهد بود.

معینی

* آقایان سران محترم سه قوه! آیا وقت آن نرسیده که باور کنید در وسط یک‌ جنگ فرهنگی سنگین واقع شده‌ایم؟ دشمنان قسم خورده ایران، خانواده ایرانی را با رسانه‌های مجازی مثل اینستاگرام هدف گرفته‌اند.

خلیل‌پور

* جناب آقای عارف گفته است که باید از مردم عذرخواهی کنیم که نتوانستیم دِین خود را به این مردم ادا کنیم! جناب عارف! با این دست فرمانی که پیش می‌روید مردم در حال لِه شدن هستند! لطفاً قبل از لِه شدن کامل سریع‌تر اقدامی در جهت پیشگیری انجام دهید تا مجبور به عذرخواهی مجدد نشوید!

منفرد

*از مجلس شورای اسلامی و دیگر متولیان امر درخواست می‌شود جلوی حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را بگیرند. ابتدا باید کالابرگ‌ها اصلاح شود که با این بازار رها، دهک‌های پایین این همه متضرر نشوند.

کعبی

*برخی جریانات و مسئولان بی‌مسئولیت، اصرار دارند که دانشگاه را به جای محل علم‌آموزی، فناوری و پایه‌های رشد کشور، به عشرت‌کده‌ای برای وقت گذرانی و عیاشی جوانان تبدیل کنند تا جوانان فرصت تفکر به امور مهم و اساسی را نداشته باشند و کشور هم از نیروی تحصیل کرده و سالم برای پیشرفت، خالی بماند که باید این تفکر غلط‌انداز و خطرناک را در هر جای کشور که باشد، آن را خشکاند.

گواری

* چرا علی‌رغم رشد تحصیلات در کشور و توصیه‌های دینی به درست مصرف کردن، میزان دورریز غذا در کشورمان ۳۵ میلیون تن در سال هست که ارزش تقریبی آن به ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد!

ماجوری‌طبری

* بازار عملاً به حال خود رها شده است. سیاست‌گذار ارزی در دور باطلی از «بی‌تصمیمی» گرفتار شده و نتیجه، تضعیف شدید ریال و از هم‌گسیختن انتظارات عمومی است. پرسش جدی اینجاست که آقایان دولت و بانک مرکزی دقیقاً کجا هستند؟ چرا در برابر روند صعودیِ افسارگسیخته، هیچ اقدام بازدارنده‌ای به چشم نمی‌خورد؟

قدیریان

* رئیس کل بانکی که باید پرچمدار ثبات باشد، اما امروزه تنها نظاره‌گر فروپاشی اعتماد عمومی است، سقوط ریال، سقوط اعتبار سیاست‌گذار است.

ابارشی

* رئیس فیفا گفته فکر می‌کنم ما اروپایی‌ها به خاطر اقداماتمان در ۳هزار سال گذشته در جهان باید به اندازه ۳هزار سال بعدش از جهان عذرخواهی کنیم! غربگرایان کشورمان چقدر بیچاره هستند که این غرب را قبله آمال خودشان قرار داده‌اند.

صرافیان

* یکی از غرب‌گرایان گفته است اگر آمریکا اوکراین را به روسیه فروخت چرا نباید فکر کنیم که روسیه ما را به آمریکا بفروشد؟ پاسخش این است که چنین قیاسی، قیاس مع‌الفارق است.کجا جمهوری اسلامی مثل اوکراین امنیت و استقلالش را به تصمیمات قدرت‌های خارجی‌ گره زده است؟

فیاض

* باید با تمامی عوامل اجرائی در مسابقات ماراتن کیش برخوردی شود که باعث عبرت دیگر مدیران خاطی گردد تا از تکرار چنین ناهنجاری‌های فاحش جلوگیری شود.

بشردوست

* با کمال تأسف پرداخت زیرمیزی در مطب‌ها و بیمارستان‌ها رو به افزایش است و بیماران مجبورند علاوه‌بر تعرفه رسمی، مبالغ اضافی به صورت نقدی، دلار، سکه طلا، رمزارز یا حتی خرید اجباری از مراکز خاص بپردازند! دستگاه قضائی با همکاری وزارت بهداشت ریشه این حرام‌خوری‌ها را بخشکانند.

آزادبخت

* ایران‌خودرو برای سومین بار در یک سال درخواست افزایش قیمت داده است! احتمالا شورای رقابت نیز به دلیل ارتقای کیفیت خودروی داخلی! با این درخواست ایران‌خودرو موافقت می‌کند! فقط می‌ماند این که از حقوق مردم چه نهادی نظارتی باید دفاع کند؟

نعیمی

* این روزها تنفس در شهرهای صنعتی با هوای آلوده سنگین برای خیلی‌ها مشکل است و مسئولان هم از منظر خود به بخشی از عومل این آلودگی‌ها می‌پردازند ولی خروجی آن تا به حال‌، با آنچه انتظار است همچنان فاصله دارد. آیا هوای پاکی که مردم در انتظار آنند روزی برآورده خواهد شد؟

صدفی

*در یک شرکت خصوصی مشغول فعالیت هستم که تا به حال مرا بیمه نکرده است. از دستگاه‌های ذی‌ربط می‌خواهم که این مشکل بیمه را در شرکت‌های خصوصی مرتفع نمایند.

یک شهروند از گلپایگان

* چطور برخی مردم به راحتی فریب پزشکان قلابی را می‌خورند و جانشان را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند؟ فردی که با مدرک دیپلم طبابت می‌کرد چندین بار دستگیر شده و برخی را 9 بار عمل کرده است! این همه بیمارستان در کشور‌، چرا فریب چنین شیادانی را باید خورد؟

حامدی