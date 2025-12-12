قوه قضائیه: آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد صدای مفسدین را درآورد
دستگاه قضائی در راستای تاکیدات رئیس عدلیه و با اقدامات عملی خود نشان داده هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد، در جدیدترین اقدام، تحقیقات در مورد پرونده جدیدی را آغاز کرده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «بلافاصله پس از آغاز تحقیقات مقدماتی در مورد این پرونده که البته طبق قانون و به سبب احتمال آسیب رساندن به روند بررسی و رسیدگی، محرمانه و غیر قابل انتشار است گروههایی از مفسدین که زیر ضرب رفتهاند در تلاش برای انحراف در روند رسیدگی و ضربه به روند تحقیقات، دستپاچه شروع به خبرسازی کور علیه تعدادی از کارگزاران خدوم دستگاه قضائی (به طور مثال مدیران و مسئولان دادگستری که خود نقش مؤثری در پیگیری این پرونده و مبارزه با فساد دارند) و برخی دستگاههای امنیتی و انتظامی کردهاند تا شاید پرونده به نتیجه نرسد یا روند رسیدگی منحرف شود در همین حین عدهای نیز ندانسته به همین خط در صفحات شخصی خود دامن میزنند.»
پیشبینی رئیس قوه قضائیه درست بود
مرکز رسانه قوه قضائیه افزوده است: « ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۳ رئیس قوه قضائیه در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشبینی مهمی از بلند شدن فریاد مفسدین در برخورد با پروندههای قاچاق سوخت انجام داد.
رئیس دستگاه قضا گفته بود: پروندههای مهمی در زمینه منشأهای قاچاق سوخت و فساد کلان تشکیل دادهایم که هر چه به زمان محاکمه و دادگاه نزدیک شویم فریاد برخی را بلند خواهد کرد که اعتنا نخواهیم کرد. با قاچاقچیانی (مانند کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت کشیده است) برخورد کنیم سر و صداها بلند میشود.
سرنوشت تشکیل پروندههای قاچاق سوخت به روزهای نهائی خود نزدیک شده و به زودی به اطلاع عمومخواهد رسید.
پیشبینی درست رئیس قوه قضائی و هجمه اخیر علیه دستگاه قضائی نشان میدهد لایههای مختلفی در فساد درگیر هستند که باعث شده صداهای زیادی بلند شود.»