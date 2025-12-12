تعداد بستری‌های آنفلوآنزا در انگلیس طی یک هفته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و خدمات سلامت ملی انگلیس (NHS) را در شرایطی قرار داده که مقامات، آن را بدترین وضعیت برای ماه جاری توصیف می‌کنند.

به گزارش ایسنا، داده‌های جدید NHS که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد در هفته گذشته به‌طور متوسط روزانه ۲۶۶۰ بیمار به‌ خاطر آنفلوآنزا در بیمارستان‌ها تحت درمان قرار گرفتند و این تعداد، بالاترین رقم ثبت‌شده در این بازه زمانی از زمستان است و افزایشی ۵۵ درصدی نسبت به هفته قبل دارد. این آمار به اندازه پر کردن بیش از سه بیمارستان متوسط در هر روز است.

مقامات بهداشتی در NHS اعلام کردند وضعیت از زمان پایان دوره گزارش‌دهی بدتر شده و در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از رسیدن نمودار موارد ابتلا به نقطه اوج نیز مشاهده نمی‌شود. موارد ابتلا به نوروویروس هم به‌ طور چشمگیری افزایش یافته و هفته گذشته به‌ طور متوسط روزانه ۳۵۴ بیمار در بیمارستان‌ها بستری بوده‌اند که افزایشی ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش آناتولی، انتظار می‌رود این فشارها با آماده شدن پزشکان رزیدنت برای اعتصاب پنج روزه از ۱۷ دسامبر سال جاری تشدید شود و نگرانی‌هایی را در مورد اختلال در کار خدمات رسانی پیش از کریسمس ایجاد کند. وزیر بهداشت این کشور نیز نسبت به موج شدید آنفلوآنزا که در شرایط کنونی، بیمارستان‌ها را در بر می‌گیرد هشدار داد و از پزشکان مقیم خواست تا آخرین پیشنهاد حقوق از سوی دولت را بپذیرند تا از اختلال بیشتر جلوگیری شود.