ویژگی هیئت

سبحان برکتی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مداحان در روز پنجشنبه نوشت: «حضرت آقا امروز فرمودند: «هیئت باید هم امید بدهد، هم واقع‌بینی را پنهان نکند.» به نظرم امیدِ بی‌تحلیل، توهم می‌سازه واقع‌بینیِ بدون امید هم یأس. ترکیب این دوتاست که جامعه رو مقاوم نگه می‌داره.»

2 دستور به فعالان رسانه

جواد مولایی: «دو دستور مهم مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران مخصوصاً فعالان رسانه‌ای درمورد بحث‌ها و شبهات سیاسی: در میدان تبلیغات و شبهات آرایش جنگی در مقابل دشمن بگیرید. در شبهه افکنی فقط دفاع نکنید، به نقاط ضعف دشمن هجوم بیاورید.»

تأکید بر پیشرفت کشور

نوید مستفیضی: «اینکه حضرت آقا روی بیان پیشرفت‌ها تأکید می‌کنند، صرفاً یه تاکتیک تبلیغاتی نیست، واقعیت‌های پیشرفت و رشد کشور در جنگ رسانه‌ای کمتر دیده میشه. دلسوزی برای کشور امروز کمک به دیده شدن پیشرفت‌ها به جای ضعف‌ها در رسانه است.»

قابل توجه «بعضی‌ها»

مهدی پناهی نیز با اشاره به دیدار مداحان با رهبری در پنجشنبه گذشته نوشت: «رهبر انقلاب در میانه شدیدترین تهدیدهای دشمن، نه جلساتش تعطیل می‌شود و نه روتین کاری‌اش، نکات امنیتی هم رعایت می‌شود؛ امروز هم سه‌ساعت میزبان جمعی از مداحان بود و دورنمای آینده را ترسیم کرد؛ برخی اما منتظر یک «تق‌وتوق»‌اند تا کار را بخوابانند.»

از نسل زهرا‌ (س)

کاربری با انتشار این تصاویر نوشت: «وقتی حضرت زهرا سلام‌الله علیها دنیا آمد، ندای آسمانی به حضرت خدیجه بشارت داد: خدیجه دختر پاک و مطهرت را بگیر که در نسل او برکت قرار داده شده. امالی صدوق ص۵۹۳».

سیرک توافق!

احسان صالحی: « ترامپ: «اگر توافق می‌کردند نه کسی می‌مرد نه ساختمانی فرو می‌ریخت نه هیچ‌چیز دیگر. ما سایت هسته‌ای را می‌زدیم و تمام»! عجب سیرک تراژیک کمدی راه انداختند باند راست‌های افراطی صهیونیست. باید توافق می‌کردیم نه برای اینکه تحریم برداشته شود یا جنگ نشود، برای اینکه لطف کند هسته‌ای ما را بزند!»

دو جهان، در یک زمین



سعید کریمی با انتشار این تصویر، با کنایه به وقوع جنگ در برخی نقاط دنیا همزمان با آغاز کریسمس، نوشت: «دو جهان، در یک زمین!».

نماد نظم کثیف جهانی!

محمد اکبرزاده: «برنده امسال جایزه صلح نوبل، داره حمله نظامی و جنگ علیه کشور خودش رو تبلیغ می‌کنه این نمادی واضح از کارکرد نهادهای بین‌المللی و به گند کشیدن مفاهیمی مثل صلح و دیپلماسیه؛ نمادی از نظم کثیف جهانی!»