با اجرای بی‌سابقه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیرِ ۱۶ سال در استرالیا، واکنش نوجوانان و پلتفرم‌ها صحنه‌ای غیرمنتظره و جنجالی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، نخست‌وزیر استرالیا «آنتونی آلبانیزی» از اجرای قانون جدیدی دفاع کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند؛ قانونی که گفته می‌شود «نخستین نمونه در جهان» است. تنها یک روز پس از اجرا، فضای مجازی استرالیا پر شد از پیام‌هایی از نوجوانانی که مدعی بودند هنوز در پلتفرم‌ها حضور دارند. آلبانیزی گفت اجرای چنین طرحی همیشه پرچالش است اما در نهایت به حفظ جان نوجوانان کمک می‌کند و پلتفرم‌ها باید کاربران زیر سن قانونی را حذف کنند. طبق قانون، ۱۰ پلتفرم بزرگ از جمله تیک‌تاک، اینستاگرام، یوتیوب و اسنپ‌چت موظف‌اند کاربران زیر ۱۶ سال را مسدود کنند، و در غیر این صورت با جریمه‌ای تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا روبه‌رو می‌شوند. بسیاری از دولت‌های جهان اعلام کرده‌اند اجرای این طرح را به‌دقت زیر نظر دارند و ممکن است آن را الگو قرار دهند. برخی کشورها مانند فرانسه، دانمارک و مالزی نیز از همین حالا گفته‌اند قصد دارند راه استرالیا را دنبال کنند. با این حال، شرکت‌هایی مثل متا با طرح مخالفت کرده‌اند و هشدار داده‌اند که این قانون نوجوانان را به بخش‌های کم‌نظارت‌تر اینترنت سوق می‌دهد و احتمال دورزدن مقررات بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، جست‌وجوی کاربران استرالیایی برای ابزارهای وی‌پی‌ان در هفته قبل از اجرای قانون به بالاترین حد در ۱۰ سال گذشته رسید. برخی ارائه‌دهندگان وی‌پی‌ان گزارش دادند تعداد نصب‌ها طی ۲۴ ساعت پس از اجرای قانون تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. در همین زمان، برخی اپلیکیشن‌های خارج از فهرست ممنوعیت ناگهان در صدر دانلودها قرار گرفتند و این موضوع باعث شد دولت اعلام کند فهرست پلتفرم‌ها «پویا»ست و ممکن است به‌روزرسانی شود. بعضی اپلیکیشن‌ها مانند «لمون8» حداقل سن را به ۱۶ سال افزایش دادند، در حالی که اپلیکیشن‌هایی مثل «یوپ» با موج تازه‌ای از کاربران روبه‌رو شدند. دولت استرالیا می‌گوید با وجود مخالفت‌ها، این قانون به بهبود رفتار دانش‌آموزان و کاهش وابستگی مداوم به موبایل کمک خواهد کرد.