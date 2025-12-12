تداوم بارش باران و برف در کشور طی هفته جاری

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن شرح پیش‌بینی بارش باران و برف در مختلف کشور طی هفته جاری، از ورود سامانه بارشی جدید از اواسط این هفته خبر داد.

صادق ضیائیان به ایسنا گفت: شنبه در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج‌فارس و استان‌های قزوین، البرز و تهران و یکشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی دوشنبه و سه‌شنبه نیز توضیح داد: دوشنبه در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، شمال غرب و غرب کرمان و جزایر واقع در مرکز خلیج‌فارس، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی تگرگ پیش‌بینی می‌شود. سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، در غالب مناطق کشور به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بارش دور از انتظار نیست.

وی افزود: از یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر و تا چهارشنبه هفته جاری خلیج‌فارس مواج خواهد بود.