فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۱۳۴
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تداوم بارش باران و برف در کشور طی هفته جاری

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن شرح پیش‌بینی بارش باران و برف در مختلف کشور طی هفته جاری، از ورود سامانه بارشی جدید از اواسط این هفته خبر داد.
صادق ضیائیان به ایسنا گفت: شنبه در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج‌فارس و استان‌های قزوین، البرز و تهران و یکشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش پیش‌بینی می‌شود.
ضیائیان درباره وضعیت جوی دوشنبه و سه‌شنبه نیز توضیح داد: دوشنبه در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، شمال غرب و غرب کرمان و جزایر واقع در مرکز خلیج‌فارس، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی تگرگ پیش‌بینی می‌شود. سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، در غالب مناطق کشور به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بارش دور از انتظار نیست.
وی افزود: از یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر و تا چهارشنبه هفته جاری خلیج‌فارس مواج خواهد بود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

سگ‌های با کلاس!(گفت و شنود)

ایرانیان خوشبخت‌ترین ملت غیرعرب(چراغ راه)

از جنگ نظامی تا لزوم مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن(یادداشت روز)

پیش‌بینی پیامبر(ص) درباره آینده ایرانیان(حکایت خوبان)

انتساب شبهه نزول باران در غرب به علامه طباطبایی(شبهه ها و پاسخ ها)

اتحاد با هیولاها در تاریکی

هوش مصنوعی فناوری دو لبه در جنگ 12 روزه

کابوس موشک‌های بالستیک سنگین ایران اسرائیل را رها نمی‌کند(خبر ویژه)

کفایت مذاکرات و عدم کفایت ایده و فیلمنامه!

دیده‌بان بیدار و آرایش تصویری