۶۰ صفحه‌ اینستاگرامی متخلف در حوزه تبلیغات پزشکی مسدود شد

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: در سال جاری ۶۰ صفحه‌ اینستاگرامی متخلف در حوزه تبلیغات پزشکی مسدود شده است.

به گزارش پلیس فتا تهران بزرگ، سردار داوود معظمی‌گودرزی با تشریح آخرین اقدامات این پلیس در برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی پزشکی در فضای مجازی اعلام کرد: در سال جاری بیش از ۳۰۰ صفحه‌ اینستاگرامی فعال در حوزه تبلیغات پزشکی مورد بررسی پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت که با دستور مستقیم مرجع محترم قضائی، ۶۰ صفحه از آنها مسدود شد.

معظمی‌گودرزی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این صفحات متعلق به پزشکان واقعی نیست، افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بسیاری از گردانندگان این صفحات یا پزشک نیستند یا از هویت پزشکان سوءاستفاده می‌کنند. عمده این افراد دلالان بیمار هستند که مخاطبان را به مطب‌های زیرزمینی و اماکن غیرمجاز هدایت می‌کنند.

وی درباره تخلفات اخیر نیز گفت: فقط در هفته گذشته چندین آرایشگاه که در امور پزشکی دخالت می‌کردند، شناسایی و با آن‌ها برخورد شد. این افراد اقداماتی مانند تزریق ژل و خدمات پزشکی زیبایی انجام می‌دادند که انجام آن صرفاً در صلاحیت پزشک است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به فجایع پزشکی ناشی از تبلیغات فریبنده در فضای مجازی ادامه داد: در پرونده‌های ما مواردی دیده شده که افراد پس از انجام عمل‌های غیرمجاز زیبایی، حتی قادر به بستن پلک‌های خود نبودند. این آسیب‌ها نه‌تنها اعتماد به‌نفس فرد را از بین می‌برد بلکه در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است.

معظمی‌گودرزی همچنین با اشاره به سوءاستفاده از عنوان فیزیوتراپی و کایروپرکتیک، بیان داشت: برخی افراد با گذراندن یک دوره ماساژ به‌طور مستقیم در امور پزشکی مداخله می‌کنند و جان مردم را به خطر می‌اندازند.

وی یکی از پرونده‌های مهم اخیر را نیز تشریح و اظهار داشت: تنها یک ماه گذشته فردی را بازداشت کردیم که با وجود داشتن مدرک دیپلم، اقدام به درمان‌های دندان‌پزشکی می‌کرد. وی بیش از دوسوم دندان‌های یکی از مراجعان را کشیده بود و قصد داشت برای او ایمپلنت انجام دهد. این متهم همچنان در بازداشت است.

رئیس پلیس فتا تهران با تأکید بر اینکه پزشکان حاذق نیازی به تبلیغات پر زرق‌وبرق در فضای مجازی ندارند، گفت: بیشترین تبلیغات غیرمجاز مربوط به جراحی‌های زیبایی است. برخی از این افراد حتی زمانی که بیمار بیهوش است و در شرایط مناسب قرار ندارد، از او تصویربرداری می‌کنند و از همین تصاویر برای جلب مشتری استفاده می‌کنند.