سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تعطیلی مدارس راهکار مؤثری برای کاهش آلودگی هوا نیست، گفت: آموزش حضوری جایگزین‌پذیر نیست.

علی فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص نظر آموزش و پرورش با تعطیلی مدارس در شرایط آلودگی هوا و اضطراری اظهار داشت: هیچ متخصص آموزش و پرورشی راضی به تعطیلی آموزش حضوری نیست چون آموزش حضوری بسیار مؤثر است و عموما در کارگروه‌های مختلف تلاش کردیم که مدارس به سمت تعطیلی نروند و آلایندگی هوا ریشه‌ای و از روش‌های دیگری حل شود.

فرهادی با بیان اینکه تعطیلی مدارس راه مؤثری برای کاهش آلایندگی نیست و در چند روز فقط مقداری با کاهش تردد همراه است، افزود: اینکه می‌گوییم مخالف تعطیلی مدارس و آموزش حضوری هستیم، بدین دلیل است که نگران کمبود زمان آموزش هستیم؛ زمانی که چند روز مدرسه تعطیل شود، زمان آموزش حضوری با آموزش مجازی جابه‌جا شده و قطعاً این دو با هم متفاوتند، بنابراین آموزش مجازی نمی‌تواند جای آموزش حضوری را بگیرد و اصلاً تصمیم مناسبی نیست.

پیگیری تأمین بودجه بلاتکلیف «شاد»

وی درخصوص عدم تامین بودجه اپلیکیشن «شاد» در جهت ارتقای زیرساخت‌های فنی علی‌رغم دستور سال گذشته ریاست‌جمهور اظهار داشت: در قانون بودجه سال گذشته برای شاد بودجه‌ای لحاظ نشده بود و بخش زیرساختی آن را همراه اول تاکنون انجام داده؛ در لایحه قانون بودجه امسال پیشنهاد شده و امیدواریم مصوب شود. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: رئیس‌جمهور دستور داده بود از محل مسئولیت‌های اجتماعی در بخش پتروشیمی، زیرساخت شاد تقویت شود، اکنون همکاران در حوزه پتروشیمی در این زمینه فعال هستند و تلاش می‌کنند تا در صورت تامین سرور آن را در اختیار شاد قرار دهند. جلسات مختلفی در این زمینه برگزار و پیگیر هستیم. لازم به ذکر است چون بخشی از درآمدهای شرکت‌ها باید صرف مسئولیت اجتماعی شود، بخش مسئولیت اجتماعی حوزه پتروشیمی به تقویت زیرساخت در حوزه شاد می‌پردازد.