فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۱۳۱
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
وزیر بهداشت:

هزینه پیوند اعضا در ایران یک‌هشتم مشابه خارجی است

وزیر بهداشت با اشاره به دستاوردهای پزشکی کشور، هزینه انجام پیوند اعضا در ایران را یک‌هشتم مشابه خارجی دانست و بر لزوم تقویت خودباوری ملی در حوزه سلامت تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا ظفرقندی روز پنجشنبه در جشن 
۱۰ هزارمین پیوند سلول بنیادی بیمارستان شریعتی، و سی و پنجمین سالگرد پیوند سلول‌های بنیادی، کارهای بزرگ و ماندگار انجام شده در تاریخ پزشکی کشور را یادآور شد و از بزرگان این عرصه تقدیر کرد.
ظفرقندی با اشاره به برخی اظهار نظرات و اینکه برخی گفته‌اند، اگر همه بیماران کشور را به ترکیه بفرستیم و درمان کنیم هزینه آن برای کشور کمتر است، خودباوری ملی را موضوع بسیار مهمی دانست و اظهار داشت: به عنوان یک شهروند ایرانی، اگر قرار باشد بیماران‌مان را برای درمان به کشورهایی مانند ترکیه بفرستیم، این موضوع دل‌آزار است، حرکت در مرزهای علم برای یک کشور، ارزشی بی‌قیمت دارد و شایسته کشوری با پیشینه و فرهنگ ما نیست. وابستگی علمی به دیگر کشورها، شایسته نیست.
وی با اشاره به زحمات گسترده علمی و اقتصادی جامعه پزشکی، آمارهایی از پیوند اعضا ارائه کرد و افزود: فقط در یک سال گذشته، حدود پنج هزار و ۶۰ پیوند عضو انجام شده است و هزینه انجام یک پیوند در کشور ما، حدود یک‌هشتم هزینه مشابه در خارج است.
وزیر بهداشت با قدردانی از خدمات جامعه سلامت در دوران جنگ اقتصادی و همه‌گیری کرونا، ادامه داد: ما در حال حرکت به سمت فعالیت‌های پیشرفته‌ای مانند ژن‌تراپی هستیم و در زمینه‌هایی مانند پیوند کبد و قلب نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم.
ظفرقندی تأکید کرد: آموزش پزشکی بدون انضباط، استاندارد و کیفیت، می‌تواند مهلک باشد. باید به کیفیت آموزش توجه کرد، نه صرفاً افزایش کمّی و بی‌رویه تعداد دانشجویان.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

سگ‌های با کلاس!(گفت و شنود)

ایرانیان خوشبخت‌ترین ملت غیرعرب(چراغ راه)

از جنگ نظامی تا لزوم مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن(یادداشت روز)

پیش‌بینی پیامبر(ص) درباره آینده ایرانیان(حکایت خوبان)

انتساب شبهه نزول باران در غرب به علامه طباطبایی(شبهه ها و پاسخ ها)

اتحاد با هیولاها در تاریکی

هوش مصنوعی فناوری دو لبه در جنگ 12 روزه

کابوس موشک‌های بالستیک سنگین ایران اسرائیل را رها نمی‌کند(خبر ویژه)

کفایت مذاکرات و عدم کفایت ایده و فیلمنامه!

دیده‌بان بیدار و آرایش تصویری