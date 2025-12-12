طرح زوج و فرد در پایتخت تا اطلاع ثانوی لغو شد
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، از لغو اجرای طرح زوج و فرد از در منازل در پایتخت تا اطلاع ثانوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سیدابوالفضل موسویپور، ضمن تشکر و قدردانی از همراهی ارزشمند شهروندان در اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، گفت: با توجه به مصوبات مرتبط با اجرای طرح زوج و فرد از در منازل، اجرای این طرح از روز پنجشنبه
20 آذرماه تا اطلاع ثانوی لغو شد. موسویپور افزود: ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تا اطلاع ثانوی همچنان به قوت خود باقی است و از تمامی شهروندان درخواست میشود همچون روزهای گذشته در مدیریت ترددهای شهری همکاری لازم را داشته باشند تا شرایط کیفی هوا به وضعیت پایدارتری برسد. وی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حملونقل عمومی بهویژه اتوبوس، تاکسی و مترو جهت کاهش آلایندههای هوا و ترافیک استفاده شود. بهرغم پایان اجرای طرح زوج و فرد، برخورد جدی پلیس با خودروهای دودزا و ابطال مجوز معاینه فنی وسایل نقلیه دودزا کماکان ادامه دارد.