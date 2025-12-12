فارسی | العربي | English
۲۱ آذر ۱۴۰۴
پیام وزیر فرهنگ برای چهلمین سالگرد شهادت سرداران شعر و ادب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت چهلمین سالگرد شهادت سرداران شعر و ادب، شهید ماشاءالله صفاری (بندی سیرجانی) و شهید حسین ارسلان (رخشا) گفت: فرهنگ شهیدان صفاری و ارسلان، نه تنها یادگاری از گذشته، بلکه چراغی برای آینده است؛ چراغی که نسل‌ها را به هم پیوند می‌دهد.
در پیام سید عباس صالحی که حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذرماه آن را در این آیین قرائت کرد، آمده است: «چهلمین سالگرد شهادت دو ستاره درخشان آسمان فرهنگ و ادب ایران، شهیدان والامقام ماشاءالله صفاری متخلص به‌بندی سیرجانی و حسین ارسلان با تخلص رخشا، فرصتی است برای تجدید عهد با آرمان‌های بلند آنان. این عزیزان نه‌تنها در میدان ایثار و شهادت، بلکه در عرصه شعر و ادب نیز پرچمدار حقیقت و زیبایی بودند؛ آنان با کلامشان روح جامعه را روشن کردند و با خون پاکشان راه آزادگی را جاودانه ساختند.»
در ادامه این پیام آمده: «امروز، در سایه یاد آنان، وظیفه داریم پیوند میان نسل‌ها را استوارتر سازیم؛ تا جوانان این سرزمین با الهام از میراث ادبی و فرهنگی شهیدان، راه انسجام اجتماعی و همبستگی ملی را ادامه دهند. فرهنگ شهیدان صفاری و ارسلان، نه تنها یادگاری از گذشته، بلکه چراغی برای آینده است؛ چراغی که نسل‌ها را به هم پیوند می‌دهد و جامعه را در مسیر تعالی فرهنگی و اخلاقی متحد می‌سازد.»
لازم به ذکر است که آذرماه سال ۱۳۶۴، کاروانی متشکل از هنرمندان و شعرای استان کرمان برای بازدید از مناطق جنگی اعزام شدند که شهیدان ارسلان و صفاری نیز در این گروه و در همه لحظات با هم بودند. گروه پس از یک هفته به کرمان بازگشت اما این ۲ شهید به منظور تداوم برگزاری جلسات شعر برای رزمندگان ماندند و سرانجام ۲۰ آذرماه ۱۳۶۴ در منطقه هورالعظیم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. چهلمین سالگرد شهادت آنان با عنوان «دو شاعر دو شهید» با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان کرمان شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذرماه در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.

