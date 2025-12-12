کارگردان «پدر خوانده» به خاطر مشکل مالی ساعتش را فروخت!

فرانسیس فورد کوپولا، فیلمساز برنده اسکار و کارگردان «پدر خوانده» به خاطر مشکلات مالی ساعتش را فروخت!

به گزارش یورو نیوز فرانسیس فورد کوپولا، فیلمساز مشهور بین‌المللی، با فروش یک نمونه اولیه ساعت منحصربه‌فرد F.P Journe FFC به رکورد ۱۰.۸ میلیون دلار در حراجی نیویورک کمی از مشکلات مالی‌اش کاست. این ساعت یکی از هفت ساعتی بود که او عرضه‌ کرده بود.

کارگردان آمریکایی که با تنگنای مالی روبه‌رو بود، پس از خرج کردن میلیون‌ها دلار از پول شخصی‌اش برای آخرین فیلمش «مگالوپولیس» که در گیشه شکست خورد، به شدت به تأمین منابع نیاز داشت.