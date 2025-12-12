مستند «عبای سوخته» روایت تازهای از نقش سیاسی شهید بهشتی
مستند «عبای سوخته»، تازهترین اثر مهدی فارسی که در نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» رونمایی شده، با تمرکز بر نقش کمتر روایتشده شهید سیدمحمد حسینی بهشتی در مدیریت بحرانهای سالهای نخست انقلاب ساخته شده است
به گفته کارگردان، این فیلم سه مقطع مهم تاریخی شامل دولت موقت، دوره ریاستجمهوری بنیصدر و مواجهه با سازمان مجاهدین خلق را با اتکا به اسناد و گفتوگوهای کمتر دیده شده بررسی میکند. فارسی همچنین از کشف مناظره مشهور شهید بهشتی در دانشگاه صنعتی شریف خبر داد؛ مناظرهای که فضای متشنج آن روزها را دگرگون کرد.
ایده اولیه این پروژه ساخت یک سریال بوده اما به نسخه سینمایی تبدیل شده و تولید آن پس از پژوهشی مفصل و گردآوری ۱۲ ساعت تصویر خام از سال ۱۳۹۹ آغاز شده است. به گفته کارگردان، هیچیک از نظرات مطرحشده در فیلم سانسور نشده و تمام روایتها مبتنی بر اسناد تاریخی
است.
فارسی تأکید کرد «عبای سوخته» با هدف ارائه تصویری مستند و قابل اتکا از شهید بهشتی برای نسلهای آینده ساخته شده تا امکان قضاوتی دقیقتر درباره نقش او در سالهای حساس انقلاب فراهم شود.