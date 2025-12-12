شهید سلامی همسرش را شریک میدید نه تحت امر
دختر شهید سلامی با تأکید بر انتقال مأموریت شهدا به خانوادههایشان گفت: شهید سلامی همسرش را شریک میدید نه تحت امر؛ مأموریت شهدای گرانقدر به شما مادران، همسران و فرزندان معصوم شهدا منتقل شده است. شما تنها پشت صحنه این تاریخ نیستید، شما خودِ صحنهاید.
همزمان با فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و سالروز ولادت حضرت امام خمینی(ره)، قرارگاه پشتیبانی ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران، «جشن بزرگ میلاد کوثر ولایت» را با شعار «مهر فاطمی، اقتدار زن ایرانی» برگزار کرد.
این مراسم که با حضور خانوادهها و بانوان شاغل برگزار شد، با برنامههای متنوعی همراه بود که بر نقش محوری و تأثیرگذار زن در خانواده و جامعه اسلامی تأکید داشت.
این مراسم با هدف تکریم مقام زن و تقدیر از زحمات همسران و بانوان شاغل در سپاه برگزار شد و سخنرانان از ابعاد مختلف به تبیین جایگاه رفیع زن در مکتب اسلام پرداختند.
فرمانده قرارگاه پشتیبانی: موفقیت پاسداران
مرهون آرامشبخشی همسران است
سردار سرتیپ پاسدار سید حجتالله قریشی، معاون هماهنگکننده سپاه، در سخنان خود با اشاره به واژه «أعطینا» در سوره کوثر، حضرت فاطمه (س) را عطیهای ویژه از جانب خداوند خواند.
وی ضمن قدردانی از زحمات بانوان حاضر در جلسه، آنان را مدیران اصلی صحنه خانه و خانواده دانست و گفت: باید از حمایتهای شما از همسرانتان و فرزندانتان قدردانی کنم.
سردار قریشی تأکید کرد: هرچقدر زندگی سخت باشد، وجود یک همسر و مادر صبور و قانع، میتواند این سختی را بزداید و عرصه زندگی را به یک عرصه بهشتی تبدیل کند.
وی درخشش سپاه در عرصههای مختلف مأموریتی را نتیجه مستقیم آرامش و اعتمادبهنفسی دانست که توسط همسران فداکار در محیط خانه ایجاد میشود و افزود: این موفقیت حتماً به واسطه پشتوانه و پشتگرمی شما همسران حاضر در این جلسه باشکوه است.
نگاهی طنز و تربیتی به خانواده: از «ساغر عشق» تا «مایه آرامش»
در بخشی دیگر از این مراسم، دکتر علی صدرا، کارشناس مسائل خانواده، با لحنی طنزآمیز و پرانرژی، نکات کلیدی در روابط همسران را با استناد به روایات اسلامی بیان کرد.
وی در بحث خود با عنوان «با خانواده تا بهشت»، به سیره امیرالمؤمنین(ع) اشاره کرد که برای زدودن غمها، به چهره حضرت فاطمه(س) نگاه میکردند.
هاشمی با تأکید بر اهمیت ارتباط چشمی محبتآمیز میان زوجین، گفت: روایت داریم زن و شوهر به هم نگاه کنند، خدای مهربان به این زن و شوهر با دیده رحمت نگاه میکند.
این کارشناس خانواده با اشاره به لالایی حضرت زهرا (س) برای امام حسن(ع) که در آن به شجاعت پدرش افتخار میکردند، از بانوان درخواست کرد: به همسران خود افتخار کنید تا جایگاه مرد به عنوان تکیهگاه خانواده تقویت شود.
وی با استناد به رساله حقوق امام سجاد(ع) و بیانات رهبر معظم انقلاب، زن را مایه آرامش، سبب صمیمیت، نگهدارنده خانواده و از نظر اثرگذاری، تمام جامعه توصیف کرد.
نگاه فاطمی شهید سلامی؛ زن، شریک است نه تحت امر
در این مراسم همچنین ریحانه سلامی، دختر سپهبد شهید حاج حسین سلامی و دبیر ستاد بزرگداشت مقام زن، به عنوان سخنران ویژه به تبیین سیره عملی پدر شهیدش در تکریم جایگاه زن و خانواده پرداخت.
ریحانه سلامی با اشاره به اینکه پدر بزرگوارشان، پاسداری را کرامت، شرف و زیبایی میدانست، تأکید کرد: این عبارات شرح زندگی عملی او بود.
وی با ارائه تصویری از رفتار پدر در محیط خانه اظهار کرد: در خانه ما، پدرم هیچگاه از مادرم درخواستی نداشت. او را تحت امر نمیدید، او را شریک میدید. به او اختیار کامل داده بود و به او اعتماد و اطمینان تام داشت.
دبیر ستاد بزرگداشت مقام زن با قرائت بخشی از وصیتنامه شهید سلامی افزود: پدرم در وصیتنامه خود با تواضع قلبی از همسر وفادار و فداکار خود که عمری سختیها را تحمل کرده بود، حلالیت میطلبد و او را به خدا میسپارد. این نگاه، همان نگاه فاطمی است؛ نگاهی که زن را ستون خانه میداند، نه حاشیه آن.
همسران پاسداران، یک گام از آنان عقب نیستند
وی در ادامه به نگاه پدرش نسبت به نقش همسران پاسداران در مجاهدتها اشاره کرد و به نقل از ایشان گفت: پدرم میگفت «ما مسیر سختی را پیمودهایم ولی هرگز ندیدهایم همسرانمان یک گام از ما عقب باشند، جایی کم آورده باشند، تسلیم مشکلات شده باشند یا از راهی که رفتهایم پشیمان باشند».
خانم سلامی برای تبیین این پیوند میان عقیده و عمل، به نمونهای ملموس از خانه پدری خود اشاره کرد و گفت: در آن خانه، مادر ما، فرمانده خاموش اما مقتدر زندگی بود. اقتصاد خانه، مدیریت دخل و خرج، تربیت فرزندان، پیگیری مسائل آموزشی و حتی آرام کردن دلهای ما، همه بر دوش او بود.
وی با ذکر خاطرهای از دوران کودکی خود ادامه داد: پدر سالها در میدان مأموریت و خطر حضور داشت، اما این خانه هرگز بیصاحب نبود. روزی در کودکی، دچار خونریزی مغزی شدم. پزشکان با نگرانی گفتند احتمال دارد دیگر دنیا را نبینم. پدرم که در مأموریت بود، با تمام نگرانی گفت «هر اتفاقی بیفتد، من نمیتوانم برگردم.» از آن لحظه، مادرم تنها ماند اما نه ترسید، نه شکست و نه تسلیم شد. با صبر و توکل ما را بزرگ کرد و پیوند خانه را مستحکم ساخت. اگر امروز من در میان شما ایستادهام و نعمت دیدن را دارم، بخشی از آن ثمره ایستادگی همان روز مادرم
است.
دختر شهید سلامی تأکید کرد: پدر که این فداکاری را به روشنی درک میکرد و میگفت «اگر صد بار دیگر به دنیا بیایم، همین لباس پاسداری را خواهم پوشید و همسرم همین کسی خواهد بود که اکنون هست. میدانم او چقدر سختی کشیده است».
وی با تأکید بر انتقال مأموریت شهدا به خانوادههایشان گفت: امروز مأموریت شهدای گرانقدر به شما مادران، همسران و فرزندان معصوم شهدا منتقل شده است. شما تنها پشت صحنه این تاریخ نیستید، شما خودِ صحنهاید. شما تنها حامی پاسداران نیستید، شما پاسدارانِ پاسدارانید. شما تنها خانواده شهید نیستید، شما خود ادامه جهاد شهیدید.
به گزارش مهر، وی به رابطه محبتآمیز و سرشار از تکریم پدرش با دختر خود اشاره کرد و گفت: شهید سلامی دختر خود را «فرشته من» مینامید و این رابطه را ترجمان همان مکتبی میدانست که زن را مایه سکونت و آرامش خانه میخواند.
بنا بر این گزارش، این مراسم که با برنامههای متنوع فرهنگی همراه بود، فرصتی برای تکریم مقام شامخ زن و مادر و بازخوانی نقش کلیدی آنان در استحکام خانواده و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی فراهم آورد.
شایان ذکر است در پایان این دیدار بانشاط و اثربخش از تعدادی از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و فعالین حوزه خانواده و جمعیت و خانمهای فعال در عرصههای فرهنگی و اجتماعی و دانشگاهی تقدیر به عمل آمد.