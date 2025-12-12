نقش کارشناسان صهیونیست در ترور و تحریم ایران

یکی از ابزارهای اصلی رژیم صهیونیستی در جهت طرح‌ریزی اقدامات علیه کشور و مردم ایران، کارشناسان و پژوهشگرانی هستند که در مؤسسات مختلف صهیونیستی در فلسطین اشغالی بر روی ابعاد مختلف ایران کار می‌کنند.

در دل رژیم صهیونیستی، جایی که مرز میان پژوهش آکادمیک و عملیات امنیتی به نازکی یک خط قرمز است، گروهی از کارشناسان و پژوهشگران بر روی مسائل مرتبط با ایران تمرکز کرده‌اند. این افراد، که اغلب در مؤسسه‌های تحقیقاتی معتبر مانند مؤسسه مطالعات امنیت ملی یا دانشگاه‌های برجسته مانند دانشگاه تل‌آویو و... فعالیت می‌کنند، نه تنها تحلیل‌گرانی نظری، بلکه بخشی از اکوسیستم امنیتی این رژیم هستند.

این کارشناسان اغلب سابقه‌ای در نهادهای اطلاعاتی مانند موساد یا ارتش رژیم صهیونیستی دارند و تحلیل‌هایشان مستقیماً به سیاست‌گذاری‌های خصمانه علیه ملت‌های منطقه، به ویژه ایران، خدمت می‌کند. آن‌ها با رصد مداوم تحولات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران، گزارش‌هایی تولید می‌کنند که پایه و اساس عملیات سایبری، تحریم‌های بین‌المللی و حتی اقدامات نظامی مستقیم قرار می‌گیرد.

واقعیت این است که این کارشناسان بخشی از ماشین جنگی هستند که دست‌شان در خونریزی‌های منطقه‌ای آلوده است. از ترور دانشمندان ایرانی گرفته تا بمباران تأسیسات هسته‌ای. شناخت این شبکه نه تنها برای درک عمق ایران‌ستیزی سازمان‌یافته ضروری است، بلکه ابزاری برای مقابله با آن در عرصه دیپلماتیک و رسانه‌ای به شمار می‌رود. مؤسسه‌هایی مانند INSS، که مستقیماً با وزارت دفاع و نخست‌وزیری در ارتباط هستند، محل تلاقی این تجربیات نظامی با پژوهش‌های آکادمیک است.

کارشناسان این مؤسسه‌ها، که تخصص‌شان در زمینه ایران‌شناسی است، از داده‌های عمومی و محرمانه برای تولید تحلیل‌هایی استفاده می‌کنند که به تصمیم‌گیری‌های راهبردی کمک می‌رساند. برای مثال، پژوهشگرانی که بر برنامه هسته‌ای ایران تمرکز دارند، گزارش‌هایی منتشر می‌کنند که توجیه‌گر حملات پیشگیرانه یا تشدید تحریم‌ها هستند.

این پیوند میان آکادمی و ارتش، پدیده‌ای منحصربه‌فرد در رژیم صهیونیستی است. در فلسطین اشغالی کارشناسان اغلب سابقه‌ای در واحدهای اطلاعاتی دارند و تحلیل‌هایشان بخشی از استراتژی «جنگ سایه» علیه ایران است و این امر آن‌ها را به شرکای مستقیم در سیاست‌های خصمانه تبدیل می‌کند.

کارشناسان صهیونیست متخصص در امور ایران نقش کلیدی در شکل‌دهی به واکنش‌های این رژیم و دولت‌های خارجی علیه ایران ایفا می‌کنند. آن‌ها اخبار، گزارش‌های رسانه‌ای و داده‌های ماهواره‌ای را رصد می‌کنند و تحلیل‌هایی تولید می‌نمایند که اغلب در کنفرانس‌های بین‌المللی یا رسانه‌های غربی بازتاب می‌یابد.

برای نمونه، پژوهشگرانی که در برنامه «ایران و محور شیعی» فعالیت می‌کنند، گزارش‌هایی در مورد تحولات داخلی ایران منتشر می‌کنند که پایه‌ای برای توجیه مداخلات خارجی می‌شود. این تحلیل‌ها فراتر از حوزه نظری هستند؛ آن‌ها مستقیماً به عملیات ارتش رژیم صهیونیستی خدمت می‌کنند.

تاریخ نشان می‌دهد که بسیاری از حملات سایبری مانند ویروس استاکس‌نت یا ترورهای هدفمند، بر پایه اطلاعات و تحلیل‌های همین کارشناسان بنا شده‌اند. دست این افراد، هرچند پشت میزهای پژوهشی پنهان شده، در خون مردم ایران و منطقه آلوده است – نه به عنوان مجریان مستقیم، بلکه به عنوان معماران فکری جنایات.

در یک مثال آشکار، پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، وب‌سایت اخبار ۱۲ رژیم صهیونیستی در گزارشی در رابطه با مسئله آماده‌سازی مقدمات تجاوز علیه ایران با کمک کارشناسان، این‌گونه عنوان کرد: ارتش اسرائیل ۱۰۰ کارشناس را در یک اتاق مخفی دور هم جمع کرد: این‌گونه بود که طرح جنگی دراماتیک علیه ایران متولد شد. در این گزارش شبکه ۱۲ توضیح می‌دهد چگونه ارتش رژیم صهیونیستی با گردهم آوردن تعداد بالایی از کارشناسان صهیونیست (نظامی و غیر نظامی) به بررسی مسئله جنگ علیه ایران و طرح‌ریزی این تجاوز پرداختند و در این اجتماع کارشناسان، مسائل مختلف همچون مراکز پدافندی ایران، دستیابی به برتری هوایی، برنامه هسته‌ای، نیروی قدس، اقتصاد و جامعه ایران، نهادهای دولتی و صنایع نظامی. ارتش اسرائیل ۱۰۰ کارشناس را در یک اتاق مخفی جمع کرد: این‌گونه بود که طرح جنگ دراماتیک علیه ایران شکل گرفت.

در ادامه به تعدادی از کارشناسان عبری زبان که در مراکز مختلف ایرانی شناسی در فلسطین اشغالی از جمله مؤسسه مطالعات امنیت ملی،‌ بگین سادات، آلیانس و... در رابطه با ابعاد مختلف ایران فعالیت داشته و خوراک فکری و عملیاتی سرویس‌ اطلاعاتی و ارتش این رژیم علیه کشور و مردم ایران را تامین می‌کنند، اشاره خواهد شد.

تامار عیلام گیندین

وی یک از کارشناسان حوزه مسائل ایران است که در پیشتر در سازمان «آمان» رژیم صهیونیستی خدمت کرده است. او به زبان فارسی مسلط بوده و سابقه تدریس زبان فارسی را در دانشگاه عبری، دانشگاه تل‌آویو و دانشگاه حیفا دارد. او هم‌اکنون پژوهشگر مؤسسه مئیر و میریام عزری در مطالعات ایران و بخش مطالعات خلیج‌فارس در دانشگاه حیفا است. توسعه‌دهنده‌ نحوه آموزش فارسی به زبان عبری در مؤسسات صهیونیستی است.

او در صفحه اینستاگرام خود به پوشش تحولات ایران در جهت پروژه سیاه‌نمایی از فضای داخلی و تمسخر فرهنگ ایران می‌پردازد. یکی از کارویژه‌های اصلی وی در کنار مطالعات ایران، کمک به آماده کردن گروه‌های فارسی زبان در سرزمین‌های اشغالی برای سازمان‌ها و سرویس‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی به منظور ارتباط گیری با فضای داخلی ایران در جهت انجام پروژه‌های مختلف، از جمله جنگ روانی، تحریک آشوب و سایر اقدامات امنیتی است.

دیوید منشاری

دیوید منشاری استاد بازنشسته گروه تاریخ خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه تل‌آویو، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات ایران آلیانس و مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقای دایان است. در سرزمین‌های اشغالی، از او به عنوان یکی از کارشناسان برجسته حوزه مسائل ایران یاد می‌شود.

در حال حاضر او بر تلاش‌های منطقه‌ای ایران و تقابل با رژیم صهیونیستی تمرکز دارد. این مطالعه خطوط تداوم و تغییر در سیاست‌های رژیم سلطنتی و رژیم اسلامی در سیاست منطقه‌ای را تجزیه و تحلیل می‌کند. علاوه‌بر این، این مطالعه روابط خارجی ایران را نیز تجزیه و تحلیل می‌کند، زیرا فراتر از سیاست منطقه‌ای، در رابطه با ابرقدرت‌ها و مسئله هسته‌ای نیز بحث می‌کند.

پیش از انقلاب ایران در سال ۵۷ و در زمان رژیم پهلوی، این کارشناس صهیونیست به منظور تکمیل تحقیقات خود در ادامه آموزشات عالی، با حمایت بنیاد فورد آمریکا به ایران آمده و در دانشگاه تهران مشغول به فعالیت‌ شد.

او در ادامه فعالیت‌های خود بر علیه ایران و کمک به رژیم صهیونیستی، اقدام به تاسیس مرکزی به نام «آلیانس» در فلسطین اشغالی به منظور مطالعه اختصاصی بر روی مسئله ایران کرد و مدتی نیز ریاست آن را شخصا بر عهده داشت. به گفته رسانه‌های عبری زبان، وی در رابطه با ایران، ده‌ها کتاب تالیف و یا ویرایش کرده است.

لیورا هندلمن

دکتر لیورا هندلمن مدیر فعلی مرکز آلیاس برای مطالعات ایران و عضو ارشد هیئت علمی در دانشگاه تل‌آویو است. او نویسنده کتاب «انقلاب‌های زن مدرن ایرانی: فرهنگ عامه بین دو انقلاب» است که در سال ۲۰۱۹ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

او ویراستار مجموعه مقالات پروفسور دیوید منشاری با عنوان «ایران آن زمان و اکنون: جامعه، دین و سیاست» است و همچنین به طور مشترک با دیوید منشاری ویراستار مجموعه مقالات «ایران: کالبدشکافی یک انقلاب» در سال ۲۰۰۹ را نوشته است.

بر اساس انتشارات رسانه‌های عبری زبان، او در تالیف کتب و مقالات مرتبط با ایران و همچنین مدیریت مجموعه‌های مطالعاتی بر روی ایران در رژیم صهیونیستی نقش پررنگی دارد. وی در کنار حضور در مرکز مطالعات ایران‌شناسی آلیانس، در مراکز و کارگروه‌هایی همچون دانشگاه‌ تل‌آویو، دانشگاه عبری اورشلیم (قدس اشغالی)، گروه تحقیقاتی مؤسسه ترومن و مدرسه بین‌المللی روتبرگ بوده است.

افی بنای

افی بنایی کارگردان، فیلمنامه‌نویس و مدرس با بیش از ۲۰ سال سابقه در تولید مستند است. در سال ۲۰۱۳، فیلم مستند. بنای که در فلسطین اشغالی و از والدینی مهاجر از ایران متولد شده است، از طریق والدین خود فرهنگ ایرانی را تا حدی شناخته است و به گفته رسانه‌های عبری زبان این مسئله به او اجازه می‌دهد تا دیدگاهی تخصصی از نسل Z ایرانی ارائه دهد.

بر اساس گزارش منابع عبری، او در سخنرانی‌هایی که دارد، دانسته‌های خود در مورد رسانه‌های اجتماعی- به ویژه اینستاگرام و تیک‌تاک- را با ترکیبی از نگاه‌های تخصصی از تاریخ و فرهنگ ایران عنوان می‌کند.

همچنین او از طریق شناختی که مدعی است بر جامعه ایرانی دارد، خصوصا با تمرکز بر جوانان، به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در پیدا کردن هسته‌های معاند و مخالف در میان جوانان و شناخت افکار آنها و توضیح چگونگی تقابل آنها با حاکمیت با استفاده از روش‌های مختلف، کمک می‌کند و این کار را از طریق رصد و بررسی محتواهای تولید شده در فضای مجازی فارسی زبانان انجام می‌دهد.

به گفته رسانه‌های صهیونیستی، در حال حاضر، کار ویژه اصلی وی، تمرکز بر فضای دیجیتال در ایران و تأثیر آن بر اغتشاشات و فعالیت‌های هسته‌های مخالف از طریق بررسی توضیحات و محتواهای منتشر شده در فضای مجازی است و از این رو یکی از افراد دخیل در سازمان‌های صهیونیستی به منظور پروژه آشوب از طریق تاثیرگذاری بر اذهان جوانان ایرانی است.

دورون اسحاقوف

او متخصص تاریخ و سیاست معاصر ایران، سیاست خارجی ایران، و به‌ویژه روابط ایران-اسرائیل. رساله دکترای وی از دانشگاه تل‌آویو در مورد روابط ایران-اسرائیل از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۳ بوده. تمرکز اصلی‌ وی روی تحولات رژیم ایران، هژمونی منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای، و تأثیر انقلاب ۱۹۷۹ بر روابط ایران با رژیم صهیونیستی است.

او در مراکزی همچون مرکز بگین-سادات برای مطالعات استراتژیک و مرکز مطالعات آلیانس بر روی مسئله ایران کار می‌کند. اسحاقوف در حال حاضر پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مبارزه با تروریسم (ICT) در دانشگاه رایشمن رژیم صهیونیستی است و به طور گسترده در مورد سیاست خارجی و استراتژی نظامی ایران مقالات مختلف منتشر کرده است.

وب‌سایت دانشگاه رایشمن از وی این‌گونه یاد کرده است: دکتر اسحاقوف با پایه علمی محکم و سوابق انتشارات مقالات گسترده، صدایی پیشرو در مطالعه سیاست‌های منطقه‌ای ایران و پیامدهای آن برای امنیت ملی اسرائیل است. آثار او پلی بین تحلیل‌های تاریخی و تحولات معاصر است و بینش‌های ارزشمندی را برای دانشگاهیان، سیاست‌گذاران و متخصصان امنیتی در اسرائیل در رابطه با ایران فراهم می‌کند.

راز زیمت

راز زیمت، کارشناس ارشد مسائل ایران در فلسطین اشغالی که در بسیاری از پروژه‌های رژیم در رابطه با ایران مشارکت دارد. از او باید به عنوان یکی از برجسته‌ترین و فعال‌ترین کارشناس حوزه مسائل ایران در رژیم صهیونیستی نام برد. او بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت در شاخه اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی را دارد و در این سازمان، در پست‌های ارشدی قرار داشته است.

راز زیمت پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) و ویراستار سند «نگاهی به ایران» است که توسط مرکز اطلاعات اطلاعاتی و تروریسم میر عامیت منتشر می‌شود. حوزه اصلی تحقیقاتی وی سیاست، روابط خارجی، جامعه و رسانه‌های اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر راز زیمت مدیر برنامه تحقیقاتی ایران و محور شیعی در مؤسسه مطالعات امنیت ملی است. او نویسنده کتاب «ایران از درون: دولت و جامعه در جمهوری اسلامی» است که در سال ۲۰۲۲ (به زبان عبری) منتشر شد و مطالب زیادی در مورد سیاست، جامعه و سیاست خارجی ایران منتشر کرده است.

او همچنین به طور منظم تحلیل‌های تخصصی برای رسانه‌های صهیونیستی و بین‌المللی در رابطه با ایران ارائه کرده است. زیمت یک کارشناس و رصد‌کننده باسابقه مسائل ایران در ارتش رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود و همان‌طور که گفته شد، بیش از دو دهه در آنجا در رابطه با مسئله ایران خدمت کرده است.

او در تمامی مراکز و مؤسسات رژیم صهیونیستی که بر روی مسئله ایران و سایر موضوعات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند، حضور پررنگی دارد که از جمله آن می‌توان به مرکز ایران‌شناسی آلیانس اشاره کرد.

دنی سیترینویچ

دنی‌سیترینویچ یکی دیگر از برجسته‌ترین کارشناسان صهیونیست در زمینه مسائل ایران و فعالیت‌های منطقه، محور شیعی (شامل حزب‌الله، یمن و شبه‌نظامیان عراقی) و موضوع هسته‌ای ایران است. وی سابقه طولانی در سازمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی، آمان، داشته است و یکی از مسئولان برجسته میز ایران در این سازمان محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که او به دلیل فعالیت طولانی در ارتش رژیم صهیونیستی، از اطلاعات بالایی در حوزه مسائل نظامی و تسلیحاتی برخوردار است. سیترینویچ در زمان حضور خود در سازمان آمان، در سمت‌های وابسته به این سازمان در سفارت اسرائیل در واشنگتن خدمت کرده است.

سیترینویچ در حال حاضر پژوهشگر ارشد در میز ایران و محور شیعی در مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) است. او همچنین در مراکز مختلف ایران‌شناسی در فلسطین اشغالی مشغول فعالیت در رابطه با مسئله ایران است و تمرکز اصلی آن روی «ایران از داخل و خارج»، هژمونی منطقه‌ای و تقابل ایران-رژیم صهیونیستی است.

به گفته رسانه‌های عبری زبان، او در میان کارشناسان صهیونیست، یکی برجسته‌ترین اشخاص در بررسی فعالیت‌های ایران در در آمریکای لاتین، شرق آسیا، آفریقا، و غرب‌آسیا محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که کارشناسان و پژوهشگران حوزه ایران که در خدمت رژیم صهیونیستی هستند، قطعا بسیار بیشتر از آن چیزی است که مجال و یا امکان بررسی آن در این‌جا وجود داشته باشد و این گزارش تلاش شده است تا تنها به برجسته‌ترین این افراد اشاره شود و بخش دیگری از کارشناسان صهیونیست حوزه مسائل ایران که دارای رتبه و جایگاه پایینی هستند، در این گزارش حذف شده است.

به گزارش مشرق، همان‌طور که در ابتدا عنوان شد، کارشناسان مسائل منطقه‌ای از جمله ایران، به دلیل ماهیت کار خود و همچنین اکوسیستم امنیتی رژیم صهیونیستی، نزدیکی ارتباط تنگاتنگی با نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل داشته و بسیاری از آنها، همان‌طور که در ادامه ذکر شده است، دارای سابقه همکاری‌های گسترده با دستگاه‌های امنیتی و نظامی رژیم از جمله آمان و سازمان تروریستی موساد در جهت فراهم کردن دیتا و تحلیل‌های مورد نیاز آنها هستند. در بخش دوم این گزارش، به معرفی بخش دیگری از این کارشناسان خواهیم پرداخت.