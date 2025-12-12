فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۱۱۳
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
یادی از شهید مدافع حرم احمد جلالی‌نسب(حدیث دشت عشق)

مدیون انقلاب

شهید مدافع حرم احمد جلالی‌نسب یکی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که برای دفاع از حریم اهل بیت(ع) به سوریه رفت و در ۲۰ آذر سال ۹۵ در نبرد با تروریست‌های داعشی در شهر تدمر سوریه به شهادت رسید و جاویدالاثر شد.
وی در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته بود: «اینجانب دفاع از حرم اهل بیت سلام‌الله علیها را با علم و آگاهی به اینکه وظیفه هر مسلمانی دفاع از اهل بیت‌(ع) که همان اجر و مزد رسالت نبی‌اکرم است و در قرآن کریم آمده است انتخاب کردم و خدا را شاهد و ناظر می‌گیرم که مسائل مادی و هیچ اجباری در این راه نبوده است و به همسر و فرزندانم توصیه می‌کنم که همیشه و در همه حال پیرو ولایت ائمه‌اطهار و ولی‌فقیه زمان حضرت امام خامنه‌ای باشند و خود را مدیون دین مبین اسلام و رهبری و انقلاب بدانند.از هیچ کوششی برای دفاع از حریم ولایت دریغ نکنند و به پسران ارجمندم توصیه می‌کنم که ضمن مواظبت از مادر و خواهر خود هر لحظه و زمان آماده جانفشانی در راه اسلام و ولایت باشند.و به همسر و دخترم وصیت می‌کنم که با حفظ حجاب خود و تشویق پسرانم به دفاع از اسلام پاسدار خون شهیدان باشند و هرگونه کوتاهی و قصوری از من را ببخشند و حلالم کنند.»

