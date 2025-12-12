مدیون انقلاب

شهید مدافع حرم احمد جلالی‌نسب یکی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که برای دفاع از حریم اهل بیت(ع) به سوریه رفت و در ۲۰ آذر سال ۹۵ در نبرد با تروریست‌های داعشی در شهر تدمر سوریه به شهادت رسید و جاویدالاثر شد.

وی در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته بود: «اینجانب دفاع از حرم اهل بیت سلام‌الله علیها را با علم و آگاهی به اینکه وظیفه هر مسلمانی دفاع از اهل بیت‌(ع) که همان اجر و مزد رسالت نبی‌اکرم است و در قرآن کریم آمده است انتخاب کردم و خدا را شاهد و ناظر می‌گیرم که مسائل مادی و هیچ اجباری در این راه نبوده است و به همسر و فرزندانم توصیه می‌کنم که همیشه و در همه حال پیرو ولایت ائمه‌اطهار و ولی‌فقیه زمان حضرت امام خامنه‌ای باشند و خود را مدیون دین مبین اسلام و رهبری و انقلاب بدانند.از هیچ کوششی برای دفاع از حریم ولایت دریغ نکنند و به پسران ارجمندم توصیه می‌کنم که ضمن مواظبت از مادر و خواهر خود هر لحظه و زمان آماده جانفشانی در راه اسلام و ولایت باشند.و به همسر و دخترم وصیت می‌کنم که با حفظ حجاب خود و تشویق پسرانم به دفاع از اسلام پاسدار خون شهیدان باشند و هرگونه کوتاهی و قصوری از من را ببخشند و حلالم کنند.»