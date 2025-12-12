حسن یزدانی برد، استقلال باخت بانک شهر جام قهرمانی را بالای سر برد

سرویس ورزشی-

تیم بانک شهر که در دور برگشت مسابقات گروهی هم استقلال را شکست داده بود، با برتری مقابل این تیم قهرمان لیگ برتر کشتی آزاد شد.

مرحله پایانی لیگ برتر کشتی آزاد که از صبح دیروز (جمعه، ۲۱ آذر) در سالن هفتم‌تیر تهران آغاز شده بود، با قهرمانی تیم بانک شهر به پایان رسید.این در حالی بود که تماشاگران زیادی از جویبار برای حمایت از استقلال به سالن آمده بودند، اما درنهایت این تیم رضا یزدانی بود که توانست بار دیگر کاپ قهرمانی را از آن خود کند.یکی از نکات عجیب این مسابقه، پرتاب بطری از سوی تماشاگران استقلال هم بعد از برد و هم بعد از باخت بود. تاکید چندین باره گوینده سالن مبنی بر اینکه مسابقات از سوی شبکه‌های تلویزیونی داخلی و خارجی پخش زنده می‌شود و هر دو سرمربی تیم‌های فینالیست هم جویباری‌ها هستند افاقه نکرد و بارها و بارها کشتی‌گیران بانک شهر بعد از برد و باخت، با پرتاب بطری به تشک به سمت سالن گرم بدرقه شدند.

همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، شمیل ممدوف که در کشتی صبح در ناحیه زانو احساس درد کرد، به فینال نرسید و به جای او پیمان نعمتی مقابل کشتی‌گیر روسی‌الاصل تیم بانک شهر قرار گرفت و شکست خورد.بعد از برتری محمدمبین عظیمی مقابل امیرحسین فیروزپور، کمیل قاسمی به نشانه اعتراض به داوری تیمش را از مسابقه بیرون کشتی اما بعد از وقفه‌ای طولانی بار دیگر کشتی ادامه پیدا کرد و حسن یزدانی برای استقلال روی تشک آمده و مجتبی گلیج را برد. درحالی‌که برد ۵-۵ بانک شهر را قهرمان این رقابت‌ها می‌کرد چون برای این تیم عباس گادژی ماگمادوف یک برد ۱۰-صفر به دست آورده بود، استقلال فقط باید کشتی سنگین‌وزن را می‌برد تا قهرمان شود که امیررضا معصومی توانست با شکست صحرایی، قهرمانی را برای بانک شهر به ارمغان بیاورد.این مسابقه در شرایطی برگزار شد که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی همراه با دکتر چمران نظاره‌گر کشتی‌ها بود. پژمان درستکار سرمربی تیم ملی هم در جایگاه ویژه رقابت‌ها را تماشا کرد. نتیجه انفرادی کشتی‌های فینال به شرح زیر است:

بانک شهر ۶ - استقلال جویبار ۴

* وزن ۵۷ کیلو: رضا اطری یک - اخمد ادریسوف ۵

* وزن ۶۱ کیلو: عباس گادژی ماگمادوف ۱۰- علی قلی‌زادگان صفر

* وزن ۶۵ کیلو: عبدالمجید کودی‌یف ۶ - پیمان نعمتی ۴

* وزن ۷۰ کیلو: ابراهیم الهی ۳- محمد بخشی ۴

* وزن ۷۴ کیلو: زائوربک سیداکوف ۹- امیرحسین حسینی صفر

* وزن ۷۹ کیلو: محمد نخودی ۴ - عبدالله شیخ‌اعظمی ۳

* وزن ۸۶ کیلو: عزت اکبری ۴- ابراگیم کادی‌یف ۵

* وزن ۹۲ کیلو: محمدمبین عظیمی ۵ - امیرحسین فیروزپور ۳

* وزن ۹۷ کیلو: مجتبی گلیج صفر - حسن یزدانی ۴

* وزن ۱۲۵ کیلو: امیررضا معصومی ۷ - امیررضا صحرایی صفر

خیبر خرم‌آباد سوم شد

برخلاف سال‌های گذشته دیدار رده‌بندی برگزار نشد. تیم ستارگان ساری که در مصاف نیمه‌نهائی با بانک شهر حاضر نشد، از سوی برگزارکنندگان مسابقات کنار گذاشته شده و به این ترتیب تیم خیبر به عنوان تیم سوم انتخاب شد و مسابقه‌ رده‌بندی برگزار نخواهد شد. این‌طور که پیداست مسئله درخصوص علی مؤمنی بود که با تیم ستارگان قرارداد بسته بود اما ظاهرا اجازه کشتی گرفتن نداشت. تیم ستارگان نیز در اعتراض به این موضوع روی تشک حاضر نشد. صبح دیروز در شرایطی که قرار بود تیم ستارگان ساری در دومین دیدار مرحله نیمه نهائی لیگ برتر کشتی آزاد به مصاف بانک شهر برود، علی مؤمنی کشتی‌گیر ملی‌پوش تیم ستارگان با وجود داشتن قرارداد و مجوز مبارزه از سوی سازمان لیگ از سالن مسابقات خارج شد و حاضر نشد برای این تیم مبارزه کند.مرتضی قربانی سرمربی تیم ستارگان نیز پس از این اتفاق تیم خود را از سالن مسابقات خارج کرد و حاضر به مبارزه با تیم بانک شهر نشد تا به این ترتیب تیم بانک شهر بدون انجام مبارزه راهی فینال شود. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، مؤمنی پس از حضور در ۲ رویداد قهرمانی جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی، با درخواست درستکار از فدراسیون و در راستای اینکه این کشتی‌گیر دیگر برای حضور در لیگ وزن کم نکند تا کشتی بگیرد،‌ فدراسیون مبلغ یک و نیم میلیارد تومان با کمک گرفتن از منابع دیگر به مؤمنی پرداخت می‌کند تا این کشتی‌گیر برای کمک به تیم ملی و عدم تحمل فشار بدنی در لیگ حاضر نشود.با این وجود مؤمنی با تیم ستارگان قرارداد بست و با وجودی که این کار غیرقانونی نبوده اما بر خلاف صحبت‌های قبلی بوده است؛ کما اینکه سازمان لیگ نیز قرارداد این کشتی‌گیر را ثبت کرده است. حال با توجه به این‌که مؤمنی با وجود داشتن قرارداد حاضر نشده برای تیمش در نیمه نهائی مبارزه کند، در صورت شکایت تیم ستارگان به مدت ۶ ماه از حضور در میادین کشتی محروم خواهد شد. از سوی دیگر نیز تیم ستارگان به دلیل ترک سالن مسابقات به‌خاطر در اختیار نداشتن یک کشتی‌گیر، با محرومیت مواجه می‌شود.