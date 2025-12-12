استعلام منفی بود، انتخابات بدنسازی باطل شد!

وزارت ورزش اعلام کرد به دلیل معتبر نبودن مدرک تحصیلی رئیس منتخب فدراسیون بدنسازی، این انتخابات دوباره برگزار می‌شود.

بعد از حدود ۲ ماه انتظار اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی درباره انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اطلاعیه‌ای صادر کرد:

«با توجه به بررسی‌های به عمل آمده درخصوص برگزاری مجمع انتخاباتی مورخ 26/7/1404 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و نظر به استعلام از سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شد جوابیه استعلام درخصوص مدرک تحصیلی آقای مجید تلخابی، فرد منتخب مجمع مذکور- که طی نامه با مهر و امضای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خطاب به وزارت ورزش و جوانان صادر شده و از سوی نهاد صادر‌کننده مدرک نامبرده معتبر اعلام شده- فاقد اصالت است و بنابراین اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی نسبت به برگزاری مجدد فرآیند مجمع انتخاباتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.» بدین ترتیب فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که حدود یک سال از زمان سرپرستی آن می‌گذرد، همچنان بدون رئیس به کار خود ادامه می‌دهد و مشخص نیست چه زمانی‌ بار دیگر پروسه انتخابات به نتیجه خواهد رسید.