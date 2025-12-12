فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۱۰۸
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

استعلام منفی بود، انتخابات بدنسازی باطل شد!

وزارت ورزش اعلام کرد به دلیل معتبر نبودن مدرک تحصیلی رئیس منتخب فدراسیون بدنسازی، این انتخابات دوباره برگزار می‌شود.
بعد از حدود ۲ ماه انتظار اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی درباره انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اطلاعیه‌ای صادر کرد:
«با توجه به بررسی‌های به عمل آمده درخصوص برگزاری مجمع انتخاباتی مورخ 26/7/1404 فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و نظر به استعلام از سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شد جوابیه استعلام درخصوص مدرک تحصیلی آقای مجید تلخابی، فرد منتخب مجمع مذکور- که طی نامه با مهر و امضای دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خطاب به وزارت ورزش و جوانان صادر شده و از سوی نهاد صادر‌کننده مدرک نامبرده معتبر اعلام شده- فاقد اصالت است و بنابراین اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی نسبت به برگزاری مجدد فرآیند مجمع انتخاباتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.» بدین ترتیب فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که حدود یک سال از زمان سرپرستی آن می‌گذرد، همچنان بدون رئیس به کار خود ادامه می‌دهد و مشخص نیست چه زمانی‌ بار دیگر پروسه انتخابات به نتیجه خواهد رسید.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

سگ‌های با کلاس!(گفت و شنود)

ایرانیان خوشبخت‌ترین ملت غیرعرب(چراغ راه)

از جنگ نظامی تا لزوم مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن(یادداشت روز)

پیش‌بینی پیامبر(ص) درباره آینده ایرانیان(حکایت خوبان)

انتساب شبهه نزول باران در غرب به علامه طباطبایی(شبهه ها و پاسخ ها)

اتحاد با هیولاها در تاریکی

هوش مصنوعی فناوری دو لبه در جنگ 12 روزه

کابوس موشک‌های بالستیک سنگین ایران اسرائیل را رها نمی‌کند(خبر ویژه)

کفایت مذاکرات و عدم کفایت ایده و فیلمنامه!

دیده‌بان بیدار و آرایش تصویری