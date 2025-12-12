اسکی باز پناهنده به ایران برگشت

عاطفه احمدی ورزشکار رشته اسکی که به خارج از کشور پناهنده شده بود خبر از بازگشت به ایران داد.

عاطفه احمدی، ورزشکار و اسکی‌باز ایرانی، به کشور بازگشت. این ورزشکار که تنها زن حاضر در کاروان ایران در المپیک زمستانی پکن بود، در بهمن ۱۴۰۱ به آلمان مهاجرت کرده و زیر پرچم این کشور به رقابت پرداخته بود. عاطفه احمدی با انتشار یک پست در صفحه شخصی خود، خبر بازگشتش به ایران را اعلام کرد. او در صفحه شخصی خود نوشت: سلام به هموطنان عزیز و محترم، باید به شما عزیزان عرض کنم من در کشورم ایران حضور دارم، قطعا کشورم، خاکم، وطنم امن‌ترین جای دنیا برای من هست من به عنوان یک ایرانی، ایران همیشه خانه امن من هست، با حمایت و کمک‌های مقام معظم رهبری به کانون گرم خانواده برگردم.