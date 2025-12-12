کاروان ایران موفق به کسب 49 مدال در روز دوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان شد.

دومین روز بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی برگزار شد و ورزشکاران ایران در 10 رشته پارادوومیدانی، پاراتیراندازی با کمان، پاراشنا، گلبال، پاراتنیس روی میز، بسکتبال با ویلچر، پارامچ‌اندازی، بوچیا، پاراوزنه‌برداری و پارابدمینتون به مصاف رقبای خود رفتند که حاصل تلاش ورزشکاران 15 مدال طلا، 17 نقره و 17 برنز بود.

اسامی طلایی‌های ایران روز دوم به این شرح است:

حنانه نجاتی‌، زهرا نمازی در پاراتنیس روی میز،ابوالفضل میرزایی رضا حسینوند، عطیه سادات حسینی، مانی سعیدی در پاراوزنه‌برداری، ریحانه روستایی، علی نزهتی(دو طلا)، ویدا جبارزاده(دو طلا)، کوثر قرایی(دو طلا)، فاطمه حزبیان در رشته مچ اندازی، تیم بسکتبال با ویلچر سه در سه پسران.

در روز نخست این بازی‌ها هم کاروان ورزشی ایران صاحب سه مدال طلا و دو مدال نقره در پاراوزنه‌برداری شده بود.