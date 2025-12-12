دعوت از 26 بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید

تیم فوتبال امید ایران جهت آماده‌سازی مسابقات جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا، از تاریخ 25 تا 27 آذر، مینی کمپ 3 روزه‌ای را در شهر اراک برگزار خواهد کرد که در جریان این مینی کمپ یک بازی دوستانه نیز مقابل آلومینیوم اراک انجام می‌دهد.براین اساس با تصمیم امیدرضا روانخواه 26 بازیکن به تیم ملی امید برای حضور در این مینی کمپ دعوت شدند که اسامی این نفرات به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها: محمد خلیفه، امیرمهدی مقصودی و پوریا رفیعی. مدافعان: دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مسعود محبی، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی، سیدمهدی مهدوی، یعقوب براجعه و ارشیا وثوقی فرد.‌هافبک‌ها: امیرمحمد رزاقی‌نیا، عباس حبیبی، پوریا لطیفی‌فر، مهدی گودرزی و مهدی جعفری. مهاجمان: امیررضا شیخی‌راد، یوسف مزرعه، عرفان جمشیدی‌، محمدحسین صادقی، حمیدرضا ضرونی، یادگار رستمی، افشین صادقی، رضا مرزبان، محمد عسگری و رضا غندی‌پور. پس از اتمام این مینی‌کمپ برنامه‌های آماده‌سازی تیم فوتبال امید برای جام ملت‌های آسیا از تاریخ 7 دی با حضور در اردوی دبی و برگزاری بازی با چین در روز 11 دی پیگیری می‌شود.

اعلام جدیدترین رده‌بندی فوتسال جهان

در جدیدترین رده‌بندی فیفا، تیم ملی فوتسال مردان همچنان در رتبه پنجم جهان است اما فوتسال زنان با یک رتبه نزول به رده دهم رسید. جدیدترین رده‌بندی فوتسال جهان در بخش زنان و مردان اعلام شد. تیم ملی فوتسال مردان ایران بدون تغییر، همچنان در رتبه پنجم جهان قرار دارد و بانوان ملی‌پوش با یک رتبه نزول در رتبه دهم جهان ایستادند.

عمری غایب پرسپولیس برابر آلومینیوم

تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی روز یکشنبه با آلومینیوم اراک در حالی ادامه دارد که‌ هافبک تأثیرگذار این تیم دچار مصدومیت شد تا از لیست بازی هفته چهاردهم خارج شود.محمد عمری‌ هافبک پرسپولیس به دلیل آسیب‌دیدگی و پس بررسی کادر پزشکی، امکان حضور در بازی با آلومینیوم را ندارد تا اوسمار ویه‌را ناچار به ایجاد تغییر دوباره در ترکیب تیمش شود. عمری از روز دوشنبه می‌تواند تمرینات گروهی را از سر بگیرد تا پس از غیبت در بازی با آلومینیوم برای دیدار با تراکتور تبریز در یک شانزدهم جام حذفی شانس خود را بیازماید.

باشگاه استقلال: حق‌مان پایمال شد

رسانه رسمی باشگاه استقلال نوشت: در مصاف استقلال و ملوان باز هم شاهد اشتباه تاثیرگذار داوری با وجود VAR بودیم. پنالتی روی آشورماتوف که دقیقا کپی برابر اصل پنالتی اعلام شده به سود فولاد در مصاف با استقلال بود و پنالتی واضح اعلام نشده روی صالح حردانی که شاید بهترین تعبیر را یکی از کارشناسان داوری در این خصوص داده باشد که گفت شاید VAR خراب بوده است. عجیب‌ترین جای ماجرا آنجایی است که ناظمی داور مسابقه حتی برای چک کردن هیچ یک از دو صحنه به کنار زمین نرفت! استقلال در مصاف با استقلال خوزستان هم این سریال را دیده بود و آنجا هم خطای واضح روی سحرخیزان حتی به VAR نرفت و حق استقلال پایمال شد.