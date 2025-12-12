وزیر ورزش: ماجرای بازی ایران و مصر به فیفا ربطی ندارد

وزیر ورزش و جوانان در واکنش به اتفاقاتی که قرار است در بازی سوم تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر در جام جهانی رخ دهد گفت: این ماجرا ربطی به فیفا ندارد اما در تلاش برای حل مشکل هستیم.

احمد دنیامالی که با حضور در امارات رقابت ورزشکاران ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان را زیر نظر گرفته است، در پرسشی مبنی بر این که «چه اقداماتی برای منتفی شدن برگزاری بازی ایران و مصر در جام جهانی با هدف حمایت از برخی گروه‌های جنسی صورت گرفته است؟» گفت: اتفاقی که در آن دیدار رخ می‌دهد ارتباطی با فیفا ندارد و همزمانی دو رویداد است.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: این همزمانی بر دیدار ایران و مصر اثری نخواهد داشت اما در تلاش هستیم که از فیفا بخواهیم مسئولان محلی را راضی کنند که زمان آن رویداد را تغییر دهند تا همزمانی با دیدار ایران و مصر نداشته باشد چرا که هر دو کشور نسبت به این موضوع حساسیت دارند.

احمد دنیامالی در پاسخ به دیگر پرسشی مبنی بر این که آیا احتمال دارد آمریکا به برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ویزا ندهد؟ گفت: چنین چیزی نیست. اصولا کشورهای میزبان به فدراسیون‌های جهانی یا نهادهای بین‌المللی تعهد می‌دهد که مقررات را رعایت کنند. من فکر نمی‌کنم که از لحاظ حرفه‌ای چنین اتفاقی رخ دهد و مشکلی وجود داشته باشد.وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: البته با توجه به رفتارهایی که آمریکا در سایر موارد داشته است همچنان این نگرانی وجود دارد که چنین اتفاقی رخ بدهد اما از نظر حرفه‌ای و قوانین بین‌المللی نباید این امر صورت بگیرد.

احمد دنیامالی به حضور جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در رختکن تیم ملی ایران اشاره کرد و گفت: ایشان در این حضور تاکید کرد که اعضای تیم ملی فوتبال ایران مشکلی برای حضور در جام جهانی نخواهند داشت و باید به قولش عمل کند. ضمن این که وزارت امور خارجه ما هم پیگیر موضوع هست که مشکلی وجود نداشته باشد.

وی در مورد دیدارهای تدارکاتی در نظر گرفته شده برای تیم ملی فوتبال ایران نیز گفت: تا جایی که به بنده گزارش داده‌اند در تدارکات سه تا چهار بازی با تیم‌های مطرح دنیا هستند که پرتغال می‌تواند یکی از آنها باشد. با این حال باید جلوتر برویم و محدودیت‌های فیفا را هم در نظر بگیریم تا ببینیم چه می‌شود. آنچه مسلم است ما باید بازی‌های تدارکاتی خوبی را برای تیم ملی در نظر بگیریم.