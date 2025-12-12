آمریکا: در غزه نسلکشی رخ نداده چون همه کشته نشدند!
سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی گفت: چون اسرائیل همه ساکنان غزه را قتلعام نکرده است، نسلکشی در این باریکه رخ نداده است.
رژیم صهیونیستی با حمایتها، سلاحها، تکنولوژییها و اطلاعاتی که آمریکا در اختیارش قرار داده است توانست دهها هزار فلسطینی بیگناه ساکن غزه را قتلعام کند- تا با ایجاد رعب و وحشت
قدرت بازدارندگی برای خود ایجاد کند- تا جایی که دادگاههای بینالمللی
این رژیم را به نسلکشی محکوم کردند و سران این رژیم نیز تحت
تعقیب هستند. آمریکاییها اما میگویند کشتار 70هزار زن و کودک در باریکه غزه(که بنابر برخی گزارشها این عدد بیش از 800هزار نفر است)،
نسلکشی نیست! چرا؟ چون اسرائیل همه را نکشته است! «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی گفت: «بسیاری از مردم میپرسند که آیا اسرائیل یک ملت نسلکش است؟ این سؤال خیلی مسخره است. برای اینکه یک کشور نسلکش باشد، باید عمداً تلاش کند تمام غیرنظامیان یک منطقه را بکشد، و کشتن برخی غیرنظامیان کافی نیست و این اتفاق هم هرگز در غزه رخ نداده است.»