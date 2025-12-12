رژیم صهیونیستی با نقض آتشبس حملات گسترده به لبنان را از سر گرفت
نقض آتشبس توسط رژیم آپارتاید اسرائیل همچنان ادامه دارد و منابع رسانهای گزارش دادند که حملات گسترده هوائی این رژیم روز پنجشنبه چندین منطقه در جنوب و شرق لبنان را هدف قرار داد.
آتشبس شکننده بین حزبالله لبنان و رژیم صهیونیستی اسرائیل در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۷ آذر ۱۴۰۳) با میانجیگری آمریکا و فرانسه آغاز شد، اما این رژیم از همان روزهای نخست، تعهدات خود را زیر پا گذاشته و براساس گزارشهای سازمان ملل و نیروهای حافظ صلح یونیفیل، بیش از ۱۰هزار بار (بیش از ۷۵۰۰ مورد نقض هوائی و ۲۵۰۰ مورد نقض زمینی) این توافق را نقض کرده است که شامل حملات روزانه پهپادی، بمباران و اشغال تپههای استراتژیک در جنوب لبنان میشود و منجر به کشته و زخمیشدن صدها غیرنظامی، از جمله کودکان و زنان، و تخریب گسترده زیرساختهای حیاتی، کشاورزی و مسکونی شده است. این نقضهای سیستماتیک بخشی از الگوی جنایات رژیم اسرائیل در طول درگیریهای ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) است که شامل بمبارانهای بیرحمانه با بیش از ۴۰۰۰ کشته لبنانی (عمدتاً غیرنظامی)، استفاده از فسفر سفید ممنوعه در مناطق مسکونی، ترور هدفمند رهبران حزبالله، حملات به خبرنگاران و آمبولانسها، و تخریب گسترده روستاهای مرزی بدون ضرورت نظامی- که عفو بینالملل آن را جنایت جنگی اعلام کرده- میشود و هزاران نفر را آواره و لبنان را در آستانه فاجعه انسانی قرار داده است.
حملات جدید و گسترده رژیم
خبرنگار «المیادین» و «الاخبار»، روز جمعه، گزارش دادند که هواپیماهای جنگی اسرائیل چندین حمله هوائی را به چندین شهر در جنوب این کشور انجام دادند. به گفته این خبرنگاران، حملات هوائی رژیم صهیونیستی چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف قرار داد. هواپیماهای جنگی اسرائیل ارتفاعات ریحان در مناطق اقلیم التفاح و جرماق در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. خبرنگار الاخبار گفت: «مجموعهای از حملات هوائی اسرائیل حومه البیساریه، جباع، انصار و حومه زلایا در بقاع غربی را هدف قرار داده است.» همچنین کانال «۱۲ اسرائیل» مدعی شد نیروی هوائی بمباران اهداف حزبالله در لبنان را آغاز کرده است و گفت یک حمله اسرائیل، حوالی شهر زلایا در غرب دره بقاع در شرق لبنان را هدف قرار داده است و حملات دیگر اسرائیل، حوالی شهرهای البیساریه، جبل الرفیع، طبنه، انصار و ارتفاعات ریحان در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
نقشه رژیم برای جنگی جدید؟
خبر دیگر آنکه تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد ارتش این رژیم تدوین طرحی را طی هفتههای اخیر برای حمله گسترده علیه لبنان تکمیل کرده که در صورت شکست دولت و ارتش این کشور در عمل به تعهدات خود درباره خلع سلاح حزبالله پیش از پایان سال ۲۰۲۵ اجرائی خواهد شد. برخی منابع امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شدند این طرح توسط فرماندهی ارتش با مشارکت فرماندهی منطقه شمالی و دو واحد اطلاعات و عملیات در چهارچوب آمادگی برای احتمال فروپاشی تلاشهای سیاسی بیروت برای خلع سلاح حزبالله آماده شده است. تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از این منابع افزود نیروی هوائی این رژیم طی روزهای اخیر رزمایشهای گستردهای را در آسمان سرزمینهای اشغالی و بر فراز دریای مدیترانه با مشارکت برخی جنگندهها اجرا کرده که هدف از آن افزایش سطح آمادگی برای احتمال اجرای عملیات نظامی در جنوب لبنان است. همچنین روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که دیدار پیشبینیشده بین نتانیاهو و «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در تعیین اینکه آیا اسرائیل تأیید آمریکا را برای حمله به لبنان دریافت خواهد کرد یا خیر، «حیاتی» خواهد بود. به گزارش «ایسنا»، آنطور که این روزنامه اسرائیلی نوشته است، نتیجه سیاسی آن دیدار مستقیماً بر محاسبات نهاد امنیتی اسرائیل در مورد تصمیم به جنگ تأثیر خواهد گذاشت.
در این میان، وزیر امورخارجه لبنان گفته است که این کشور هشدارهایی را از سوی طرفهای عربی و بینالمللی درباره آمادهشدن اسرائیل برای حمله گسترده نظامی دریافت کرده است.