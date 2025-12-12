طرح ترامپ برای فروپاشی اتحادیه اروپا با جدایی ایتالیا، مجارستان، لهستان و اتریش
روزنامه انگلیسی فاش کرد که ترامپ به دنبال تضعیف و نابودی تدریجی اتحادیه اروپا از طریق جدا کردن ایتالیا، مجارستان، لهستان و اتریش از این اتحادیه است.
بازگشت ترامپ به کاخسفید شکاف بزرگی بین اروپا و آمریکا ایجاد کرده است. در یک سال اخیر، روابط آمریکا و اروپا شاهد تغییرات قابلتوجهی بوده که بسیاری آن را نوعی فاصلهگرفتن واشنگتن از بروکسل و پاریس و دیگر پایتختهای اروپایی مینامند. کارشناسان بر این باورند که نوعی بازتعریف راهبردی در سیاستخارجی آمریکا در حال وقوع است که اولویتهای واشنگتن را از همکاری سنتی فرا آتلانتیک به منافع اقتصادی و تمرکز روی رقبای بزرگتر مانند چین تغییر میدهد. تنشهای تجاری بین واشنگتن و بروکسل طی یک سال گذشته و کمرنگ شدن چتر امنیتی آمریکا بر سر اروپا سران اتحادیه را به این نتیجه رسانده است که باید راه خود را از آمریکا جدا کنند. پایتختهای کشورهای اروپایی این روزها شاهد برگزاری جلسات امنیتی گسترده در این زمینه برای زمینهچینی جهت استقلال امنیتی از آمریکا است. ترامپ حتی اروپا را از مذاکرات آتشبس اوکراین نیز کنار گذاشته است. اوج این واگرایی را میتوان در سند راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا دانست که به صراحت در آن آمده است اتحادیه اروپا دچار مرگ تمدنی و هویتی شده است.
نابودی تدریجی اتحادیه اروپا
از سوی دیگر افشای یک سند محرمانه مرتبط با راهبرد امنیت ملی آمریکا نشان میدهد که فراتر از فاصلهگیری آمریکا و اروپا ترامپ به دنبال تضعیف و نابودی تدریجی اتحادیه اروپا است. آنطور که دیلیمیل نوشته است: یک نسخه افشاشده از «استراتژی امنیت ملی آمریکا» (NSS) نشان میدهد دولت ترامپ برنامهای صریح برای دور کردن چهار کشور اروپایی از اتحادیه اروپا داشته است؛ برنامهای که هدف آن «بازطراحی نظم قدرت در اروپا» و نزدیکسازی برخی دولتهای محافظهکار به واشنگتن بود. این نسخه طولانیتر که پیش از انتشار رسمی نسخه ۲۹ صفحهای در کاخسفید گردش کرده، توسط منابع آمریکایی به رسانهها ارائه شده است؛ با این حال کاخسفید وجود آن را «کاملاً جعلی» خوانده است.
براساس گزارش دیلیمیل، نسخه افشاشده راهبرد امنیت ملی آمریکا فهرستی از کشورهایی ارائه میدهد که آمریکا باید تمرکز ویژهای بر آنها داشته باشد: ایتالیا، مجارستان، لهستان و اتریش. این چهار کشور در دوره ریاستجمهوری ترامپ نیز به دولت او نزدیک بودند و طرح پیشنهادی میگوید که واشنگتن باید «با آنها با هدف دورکردن تدریجیشان از اتحادیه اروپا بیشتر کار کند.» نسخه رسمی این سند هشدار میدهد که اروپا در صورت ادامه روند فعلی مهاجرت و کاهش جمعیتی، در خطر «محو تمدنی» قرار خواهد گرفت و ممکن است «طی بیست سال آینده هویت خود را از دست بدهد». نسخه افشاشده این گزارهها را یک گام جلوتر میبرد و صراحتاً میگوید آمریکا باید «در برابر بروکسل یک بلوک همسو ایجاد کند» و بر «احیای مدلهای سنتی اروپایی» تأکید میکند. به گزارش فارس به نقل از دیلیمیل این سند همچنین تأکید دارد واشنگتن باید از «احزاب، جنبشها و چهرههای فکری» حمایت کند که طرفدار «حاکمیت ملی، احیای سنتهای اروپایی و گرایشهای ملیگرایانه» هستند. تحلیلگران این اشاره را متوجه جنبشهای راستگرای اروپا میدانند.
روابط شخصی ترامپ با رهبران ملیگرای اروپا
براساس این گزارش رئیسجمهور آمریکا بارها از جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، تمجیدکرده و او را «زن فوقالعاده» و «سیاستمداری که اروپا را تکان داده» خوانده است. ملونی در چند ملاقات با ترامپ، از جمله سفر به «مارآلاگو» پیش از مراسم تحلیف و دیدار در دفتر بیضی، مورد تحسین ویژه قرار گرفت. ترامپ حتی در نشست صلح خاورمیانه در قاهره او را «زیبا» توصیف کرد، عبارتی که واکنشهای گستردهای برانگیخت. ترامپ رابطه نزدیکی نیز با «ویکتور اوربان»، نخستوزیر مجارستان، دارد. او در ماه گذشته اوربان را در کاخسفید پذیرفت، از او برای انتخابات پیشرو حمایت کرد و حتی به مجارستان برخلاف سیاست فشار بر روسیه برای واردات نفت و گاز روسیه معافیت تحریمی اعطا کرد.
تبدیل اروپا به بازیگری درجه 2
به گزارش دیلیمیل نسخه افشاشده سند راهبرد امنیت ملی آمریکا همچنین از ابتکار تازهای به نام «هسته پنجگانه» (5 Core)
سخن میگوید؛ چارچوبی که اعضای آن آمریکا، چین، روسیه، هند و ژاپن معرفی شدهاند. هدف این سازوکار، ایجاد «یک محور قدرتِ متوازنکننده» در سیاست جهانی است ایدهای که میتواند اتحادیه اروپا را عملاً به یک بازیگر درجهدو تبدیل کند.با این حال، «آنا کلی»، سخنگوی کاخسفید، وجود نسخه طولانیتر این سند را «جعلی» خواند و گفته، «هیچ نسخه طبقهبندیشده یا جایگزین وجود ندارد. رئیسجمهور تنها یک سند رسمی منتشر کرده است و هر چیزی غیر از آن ساخته و پرداخته افراد بیخبر است.» با این حال، منابع امنیتی در واشنگتن همچنان میگویند نسخههای اولیه یک سند امنیتی میتوانند پیش از انتشار تغییر کنند و معمولاً بخشی از آنها به بیرون درز میکند. افشای این استراتژی، چه واقعی باشد چه نباشد، تصویری از تنش عمیق میان دولت ترامپ و ساختار سیاسی بروکسل ارائه میدهد؛ تنشی که شالوده اتحاد سنتی آمریکا و اروپا را تحت فشار قرار داده است.
پولیتیکو هم در گزارشی درباره تشکیل این بلوک جدید قدرت بدون حضور اروپا نوشته است: ترامپ در حال بررسی ایجاد یک اتحاد جدید از کشورها با مشارکت چین و روسیه است که باید جایگزینی برای گروه هفت باشد. یکی از مقاماتی که در دوران اول ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالاتمتحده در کاخسفید کار میکرد، به نشریه «پولیتیکو» گفت: «ایجاد یک اتحاد هستهای پنج کشوری که شامل ایالاتمتحده، چین، هند، ژاپن و روسیه است، دیگر چندان تکاندهنده و شوکهکننده تلقی نمیشود.» این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت: «هیچ چیزی در مورد اتحاد هستهای پنج یا هفت کشوری مورد بحث قرار نگرفته اما مطمئنا گفتوگوهایی وجود داشته مبنی بر اینکه نهادهای فعلی مانند ساختارهای گروه هفت یا شورای امنیت سازمان ملل با توجه به بازیگران جدید امروزی برای این منظور مناسب نیستند.»
افزایش هزینههای زندگی در آمریکا
اما از تحولات داخلی آمریکا هم خبر این که گزارش جدید مؤسسه بروکینگز حاکی است یکسوم طبقه متوسط آمریکا از پرداخت هزینههای اساسی زندگی ناتوان است. طیق این گزارش حدود یکسوم (۳۳درصد) خانوادههای طبقه متوسط آمریکا نتوانستهاند هزینههای اساسی زندگی شامل مسکن، غذا، حملونقل و مراقبت از کودکان را تأمین کنند. این بحران در تمام ۱۶۰ منطقه بزرگ شهری آمریکا وجود دارد و هیچ شهر بزرگی نیست که طبقه متوسط آن به طور کامل از نظر مالی در آرامش باشد؛ حتی در بهترین مناطق نیز دستکم ۲۰درصد خانوادههای متوسط با مشکل «مقرون به صرفه» روبهرو هستند. به نوشته بروکینگز نابرابری نژادی این بحران را عمیقتر کرده است، در حالی که ۲۷درصد خانوادههای سفیدپوست متوسط با مشکل مواجهاند، این رقم برای سیاهپوستان ۳۹درصد، آسیایی- آمریکاییها ۴۱درصد، بومیان آمریکایی ۴۶درصد و لاتینوها به ۵۰درصد میرسد. پولیتیکو هم در گزارشی نوشته است: تقریبا نصف جامعه نزدیک به ۳۳۰میلیون نفری آمریکا حتی برای تامین هزینه خوراک مشکل دارند.