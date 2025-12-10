آگهی استخدام ایرانیان در ارتش روسیه جعلی است

سفارت روسیه در تهران در بیانیه‌ای آگهی منتشر شده در فضای مجازی برای استخدام اتباع ایرانی در ارتش این کشور را جعلی خواند.

سفارت فدراسیون روسیه در تهران به آگهی منتشر شده در فضای مجازی درباره استخدام در ارتش این کشور و پرداخت مبالغ هنگفت واکنش نشان داد و این آگهی و هرگونه اطلاعیه دیگری با محتوای مشابه را جعلی و دارای «ماهیت مجرمانه» خواند.

این سفارتخانه روز سه‌شنبه

۱۸ آذرماه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اخیرا افرادی سودجو در ایران با انتشار نامه‌ای در فضای اینترنت اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند. در این نامه، به مردان ۱۸ تا ۴۵ ساله پیشنهاد می‌شود که با نیروهای مسلح فدراسیون روسیه قراردادی برای خدمت در منطقه عملیات ویژه نظامی امضا کنند. براساس ادعای این نامه، مبالغ هنگفتی به امضاکنندگان قرارداد پرداخت خواهد شد. سفارت رسما اعلام می‌کند که این نامه و هرگونه نامه دیگری با محتوای مشابه جعلی بوده و ماهیت مجرمانه دارد.»

در این بیانیه آمده است: «نه سفارت و نه هیچ یک از ساختارهای رسمی کشور روسیه هیچ‌گونه ارتباطی با این نامه ندارند. در صورت دریافت هرگونه «نامه ادعایی از سوی سفارت»، اکیدا توصیه می‌شود مراتب را به نهادهای انتظامی ایران گزارش دهید.»

اخیرا در فضای مجازی فرم استخدام جوانان ایرانی در ارتش روسیه منتشر شده بود. در این فرم آمده بود که به محض ورود به ارتش ۲۰ هزار دلار معادل ۲.۵ میلیارد تومان و ماهانه ۲۱۰ هزار روبل معادل

۳۴۵ میلیون تومان به استخدام‌شدگان پرداخت می‌شود.