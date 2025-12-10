واشنگتنپست: نقشه اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه به بنبست خورده است
یک مقام صهیونیست برخلاف همه فضاسازیهای تبلیغاتی اذعان کرد که پروژه آمریکایی صهیونیستی برای از بین بردن جبهه مقاومت و تغییر نقشه خاورمیانه متوقف شده و پیش نمیرود.
روزنامه واشنگتنپست در تحلیلی نوشت: دو سال جنگ پیاپی در خاورمیانه، در کنار ویرانی گسترده، شکافهایی کمسابقه برای تغییر در غزه، لبنان، سوریه و ایران ایجاد کرد؛ اما این فرصتها بهدلیل تعلل و سیاستگذاری نادرست آمریکا، اسرائیل و دولتهای عربی در آستانه نابودی است.
یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل هشدار داد: «همهچیز متوقف شده و دیپلماسی نتوانسته از ضربه به ایران و متحدانش استفاده کند و تمام جبهههای خاورمیانه همچنان باز هستند. غزه هنوز عمدتاً تحت کنترل حماس است، لبنان حاکمیت کامل خود را از حزبالله پس نگرفته و ایران نیز در حال بازسازی توان نظامیاش است.
به نوشته واشنگتنپست، طرح صلح دونالد ترامپ که جنگ اسرائیل و غزه را پایان داد، امیدهایی برای تحولات گسترده ایجاد کرد؛ اما پیگیری ناکافی از سوی واشنگتن و متحدان منطقهای باعث شده بیشتر مفاد طرح ۲۰مادهای ترامپ، جز آزادی گروگانهای اسرائیلی، عملاً بیاثر بماند.
اسرائیل در کارزارهای اخیر علیه حماس، حزبالله و ایران به موفقیتهای نظامی مهمی دست یافت؛ اما رابرت ستلاف، مدیر اندیشکده واشنگتن، گفته است اسرائیل نتوانسته این پیروزیها را به دستاورد سیاسی تبدیل کند و اینها فرصتهای از دسترفتهای هستند که تأسفآور و ناگوارند.
غزه نمونه روشنی از محدودیت راهحل نظامی است: بیش از ۷۰ هزار فلسطینی کشته شدند، اما حماس همچنان نیمی از غزه را- که حدود ۸۵درصد جمعیت آنجا زندگی میکنند- کنترل میکند. طرح ترامپ برای تشکیل «نیروی بینالمللی ثبات» جهت خلع سلاح حماس و ایجاد یک «هیئت صلح» برای بازسازی، همچنان در حد یک طرح روی کاغذ باقی مانده است.
کشورهایی مانند اندونزی و آذربایجان که وعده مشارکت در نیروی بینالمللی را داده بودند، از این برنامه عقبنشینی کردهاند و کشورهای کمککننده نیز آغاز بازسازی را به ایجاد امنیت پایدار مشروط کردهاند. پیشنهاد جرد کوشنر برای «ایجاد جایگزینهایی از جوامع امن در نیمی از غزه که تحت کنترل ارتش اسرائیل است» هم با تردید جدی همراه شده است.
همچنین شکست نظامی حزبالله فرصتی تاریخی برای بازگشت حاکمیت دولت لبنان بود؛ فرصتی که با انتخاب جوزف عون بهعنوان رئیسجمهوری تقویت شد. اما دولت لبنان نتوانسته تعهد خود برای خلع سلاح حزبالله در شمال رودخانه لیتانی را اجرا کند. اسرائیل همچنان اهداف حزبالله را بمباران میکند، اما بهگفته تحلیلگران، این چرخه «چمنزنی» نمیتواند جایگزین راهحل سیاسی شود.
ترامپ روابط با احمد الشرع، رئیسجمهوری موقت سوریه، را شخصاً دنبال کرده و خواستار توافق امنیتی میان دمشق و اسرائیل است؛ اما اسرائیل نگران از دست دادن آزادی عمل نظامی خود در سوریه است.
ترامپ بهدنبال ایفای نقش میانجی جهانی است؛ اما اعتبار او زمانی تقویت میشود که نشان دهد علاوهبر اعلام طرحهای بزرگ، قادر است آنها را عملی کند. در غیر این صورت، لحظه تاریخی فرصت در خاورمیانه بهسرعت از دست خواهد رفت.