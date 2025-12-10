از غبارروبی حرم امام رضا‌(ع) توسط بانوان نخبه تا ازدواج دانشجویی در حرم حضرت معصومه‌(س) و دانشگاه امیرکبیر

در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، آیین غبارروبی روضه منوره رضوی برای نخستین‌بار در حضور جمعی از بانوان انجام شد و از سوی دیگر در برخی دانشگاه‌ها مراسم ازدواج دانشجویی با حضور صدها نفر برگزار گردید.

به گزارش کیهان، به ‌مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه‌زهرا(س)، برای نخستین‌بار آیین معنوی غبارروبی روضه منوره رضوی به‌طور ویژه و در حضور بانوان برگزار شد.

در این مراسم معنوی، جمعی از مادران شهدا دارای چند شهید، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور و مشهد، برگزیدگان ملی طرح «شکوه مادری» آستان قدس رضوی و فعالان فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای حضور داشتند.

گفتنی است، این مراسم باشکوه به منظور قدرشناسی و ارج‌نهادن به نقش زنان مسلمان در صحنه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، در میان فضائی آکنده از معنویت اجرا شد.

برگزاری جشن ازدواج دانشجویی

در دانشگاه‌های قم و امیرکبیر

از سوی دیگر، در آستانه میلاد حضرت صدیقه‌طاهره(س) جشن ازدواج دانشجویی ۷۳۰ زوج از دانشجویان استان قم، عصر سه‌شنبه ۱۸ آذرماه، در شبستان حضرت نجمه‌خاتون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

در این مراسم که با حضور چهره‌های فرهنگی و مسئولان استانی همراه بود، آیت‌الله شب‌زنده‌دار به توصیه‌های اخلاقی و قرآنی برای استحکام و سعادتمندی هرچه بیشتر در زندگی مشترک تاکید کرده و نقش همسران را در راستای سعادت دنیوی و اخروی تبیین کرد.

در ادامه مراسم حجت‌الاسلام رستمی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، بهنام‌جو استاندار قم و حجت‌الاسلام تقوی نماینده نهاد رهبری در دانشگاه‌های استان قم حضور یافته و به ایراد سخن پرداختند.

همچنین در مراسمی دیگر در تهران، بیش از شصت زوج دانشجو با هدف ترویج ازدواج آسان و پایدار از رشته‌های مختلف در دانشگاه امیرکبیر راهی خانه بخت شدند.