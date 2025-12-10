تداوم بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور
سازمان هواشناسی کشور نسبت به بارش برف و باران، وقوع رعد و برق و وزش باد شدید موقت هشدار داد و پرهیز از سفرهای غیرضروری و مراقبت از محصولات کشاورزی را توصیه کرد.
به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور دو هشدار سطح نارنجی صادر کرد و در هر یک از این اطلاعیهها از «تداوم تقویت فعالیت سامانههای بارشی» خبر داد.
با توجه به اولین هشدار نارنجی پنجشنبه تا شنبه نقاط مختلف کشور به سبب تقویت سامانههای بارشی با بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه همراه است. همچنین از روز جمعه، کاهش محسوس دما از نیمه غربی کشور مورد انتظار است.
منطقه اثر این سامانه روز پنجشنبه دامنه و ارتفاعات استانهای مازندران، شمال و نیمه غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، نیمه شمالی فارس و بوشهر است و جمعه نیمه شرقی مازندران، گلستان، خراسانشمالی، نیمه شرقی سمنان، نیمه شمالی خراسانرضوی، شرق خوزستان، کهگیلویهوبویراحمد، نیمه غربی فارس و بوشهر در معرض این سامانه خواهند بود.
شنبه نیز نیمه جنوبی فارس، غرب کرمان، نیمه شمالی خراسانجنوبی، جنوب خراسانرضوی، جنوب آذربایجانغربی و کردستان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی کشاورزی نیز آورده است: پنجشنبه تا روز دوشنبه بارش باران، بارش برف در مناطق سردسیر، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد تگرگ و پدیده مه پیشبینی میشود و کاهش محسوس دمای نیمه غربی از جمعه در نقاط مختلفی از کشور با خطر خسارت به ماشینآلات و محصولات کشاورزی همراه است.