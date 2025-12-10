تقوی: هیچ رشته تیمی به اندازه والیبال موفق نبوده است

رئیس فدراسیون والیبال گفت: به‌دلیل شرایط جنگ امکان حضور در در مسابقات آسیایی مرکزی را نداشتیم اما به دلیل عملکرد خوب باشگاه‌های ایران به دنبال سهمیه وایلدکارت لیگ قهرمانان آسیا هستیم.

میلاد تقوی در تازه‌ترین صحبت‌های خود بااشاره به شرایط تیم ملی والیبال ایران و احتمال تخصیص سهمیه وایلدکارت گفت: این رقابت‌ها در دوران جنگ ۱۲ روزه بوده و تقریباً حدود ۲۰ روز بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه بود، زمانی که هنوز پروازهای ما برقرار نشده بود و عملاً اعزام‌ها را کنسل کرده بودیم. قبل از آن هم به دلیل شرایط جنگی امکان دریافت ویزا یا برقراری ارتباط وجود نداشت و حضور در مسابقات مقدور نبود. این موضوع را از قبل به کنفدراسیون آسیا اطلاع داده بودیم که به دلیل شرایط جنگ در ایران امکان حضور در مسابقات آسیایی مرکزی را نداریم. تقوی تأکید کرد: از آنجا که تیم والیبال سیرجان

قهرمان دوره قبلی لیگ قهرمانان آسیا در سال 1403 بود و به مسابقات قهرمانی جهان اعزام شد،

منطقی است که به‌عنوان قهرمان دوره قبل از سهمیه وایلدکارت استفاده کند. رئیس فدراسیون

والیبال در مورد عملکرد تیم‌های والیبال در مسابقاتی که امسال برگزار شد، عنوان کرد: ما سال بسیار شلوغ و سختی داشتیم؛ ۳۷ اعزام با حدود ۷۵۰ نفر در مسابقات مختلف شرکت کردند. ما بیشتر از یک سال در مسابقات بودیم و در ۳۷۷ روز مسابقه در نقاط مختلف جهان شرکت کردیم و با ۴۷۶ تیم رقابت داشتیم که آمار قابل توجهی است. کسب حتی یک مدال در رشته‌های تیمی دشوار است اما امسال ۱۰ طلا، ۲ نقره و ۳ برنز برای کشور به دست آمد. ما تنها رشته تیمی بودیم که در دو کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی بحرین و بازی‌های همبستگی اسلامی ریاض حضور داشتیم و از چهار تیم اعزامی سالنی، سه مدال طلا و یک برنز کسب کردیم. فکر می‌کنم هیچ رشته تیمی چنین کارنامه‌ای نداشت و به نظرم عملکرد تیم‌های ملی کاملاً قابل دفاع و تقدیر است، اما نباید به این نتایج مغرور شویم. وی تأکید کرد: سال آینده سالی بسیار سخت و مهم برای بانوان و هم برای آقایان خواهد بود و امیدواریم نتایج بهتری کسب کنیم. میانگین سنی تیم‌های بزرگسالان بانوان و آقایان زیر ۲۵ سال است و انتظار داریم با افزایش تجربه، نتایج بهتری کسب شود.