اتفاق تلخ برای کشتی فرنگی دوپینگ قهرمان امیدهای جهان مثبت شد!
نتیجه تست دوپینگ یکی از طلاییهای کشتی فرنگی ایران در مسابقات زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان مثبت شد.
نتیجه تست دوپینگ یکی از طلاییهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ صربستان مثبت اعلام شد.پس گرفتن مدال این کشتیگیر و کسر ۲۵ امتیاز مدال طلا با توجه به اختلاف ۴۷ امتیاز ایران با اوکراین به عنوان تیم دوم، تاثیری در قهرمانی شاگردان حسن رنگرز در این مسابقات نخواهد داشت. تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران ماه گذشته با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز به عنوان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در صربستان دست یافت.