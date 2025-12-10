وزیر ورزش و جوانان گفت: فدراسیون‌های ناموفق در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی باید پاسخگو باشند.

کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی در ادامه سلسله نشست‌های کارشناسی خود، نتایج کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض را بررسی و ارزیابی کرد. این جلسه سه‌شنبه شب با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و به ریاست دکتر احمد دنیامالی برگزار شد. کاروان ورزش ایران در این دوره از رقابت‌ها با ۱۹۰ ورزشکار در ۲۰ رشته به رقابت پرداخت که حاصل آن ۲۹ مدال طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز و کسب جایگاه سومی بود. ترکیه با ٧٢ مدال طلا، ۴۴ نقره و ٣٩ برنز قهرمان مسابقات شد و ازبکستان نیز با ٢٩ مدال طلا، ٣۵ نقره و ٣٢ برنز به عنوان دومی دست یافت. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در این جلسه گفت: بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، میدان مناسبی بود تا بتوانیم تحلیل خوبی از تیم‌های ملی اعزامی به بازی‌های آسیایی ٢٠٢۶ ناگویا داشته باشیم. طبیعتا سطح بازی‌های اسلامی با آسیایی کاملا متفاوت است اما اگر به بازی‌های ریاض به عنوان یک میدان تدارکاتی نگاه کنیم، می‌توانیم عملکرد فدراسیون‌ها و کادر فنی را به خوبی ارزیابی کنیم. واضح است که کیفیت و کارایی کشورها برای بازی‌های آسیایی به شدت ارتقا پیدا کرده و کار سختی در ناگویای ژاپن خواهیم داشت. بنابراین باید در فاصله ٩ ماه باقی مانده تا بازی‌های ٢٠٢۶ با دقت و بدون تعارف کارها را پیش ببریم.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه این مطلب افزود: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تاکنون هر‌گونه شرایط و امکانات را برای حضور قدرتمند تیم‌ها در مسابقات فراهم کرده و در مقابل نیز انتظار کسب نتیجه را داریم. در بحث منافع ملی با هیچ فدراسیونی تعارف نداریم. فدراسیون‌ها و کادر فنی تیم‌ها باید پاسخگو باشند. به دفعات به فدراسیون‌ها تاکید کردیم که باید از امکانات مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک استفاده کنند که متاسفانه برخی فدراسیون‌ها توجهی به این موضوع نداشته‌اند. روش‌های سنتی و قدیمی دیگر در علم روز ورزش دنیا جواب نمی‌دهد. توجه به مسائل روانشناسی و علم تغذیه از دیگر چالش‌های ملی‌پوشان ماست. مطمئنا از این پس تا بازی‌های آسیایی ناگویا برخوردهای سخت‌گیرانه‌تری خواهیم داشت چرا که جایگاه کشور برای ما بسیار حائز اهمیت است. وی خاطر نشان کرد: در کنار همه موفقیت‌های به دست آمده، از نظر ما نتایج چند رشته در ریاض رضایت‌بخش نبود و مسئولان این فدراسیون‌ها باید درباره این نتایج در جلسات تخصصی جداگانه توضیح دهند. در مورد ‌ام‌ام‌ای و جوجیتسو سعی می‌کنیم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. به هر حال این دو رشته در فهرست بازی‌های ناگویا هستند و برای ما فرصت محسوب می‌شوند تا بتوانیم به مدال طلاهای بیشتری برسیم. در شورای برون‌مرزی نیز از این پس اعزام‌های تیم‌های ملی با حساسیت بیشتری رصد خواهد شد.